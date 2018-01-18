В 2018 году лей продолжит укрепляться по отношению к иностранным валютам, эксперты

В 2018 году молдавский лей продолжит укрепляться по отношению к иностранным валютам. В то же время курс пары евро/доллар сохранится на уровне 1,2. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ полагает, что в этом году на рынке сохранится избыток валюты, подразумевающий давление к укреплению лея. „Лей продолжит укрепляться”, - говорит Киркэ. По его мнению, в текущем году евро будет стабильнее и сильнее доллара. „Сейчас наблюдается, с одной стороны, рост цен на нефть, а с другой – снижение курса доллара. Вероятнее всего, евро будет сильнее доллара”, - считает директор ИРЭ.

По словам Романа Киркэ, Национальный банк Молдовы постепенно снижает курс, и создаётся впечатление, что НБМ накапливает валютные резервы для того, чтобы в критических ситуациях не было больших колебаний обменного курса. По его мнению, это даёт возможность экономическим операторам планировать свой бизнес.

Депутат от Партии социалистов Республики Молдова Владимир Головатюк считает, что доллар не достигнет вновь курса в 20 леев, да и Национальный банк не допустит того, чтобы соотношение доллара к лею снизилось ниже 16 леев. „В следующем году НБМ повысит обменный курс доллара до 17,5 лея, плюс/минус один лей”, - говорит Головатюк. По его мнению, в этом году разница в более чем один лей между долларом и евро сохранится.