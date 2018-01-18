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Из-за снегопада в кишиневском аэропорту задерживаются 10 рейсов
18.01.2018

Непогода повлияла и на расписание Международного аэропорта Кишинева. Десять рейсов задерживаются из-за сегодняшнего снегопада.

По данным аэропорта, четыре вылета из Кишинева задерживаются, речь идет о двух рейсах Кишинев-Бухарест, Кишинев - Венеция и Кишинев-Москва. 

Также с отставанием от расписания прибудут самолеты из Бухареста, Венеции, Берлина, Брюссель. Сообщается, что задерживаются также и два рейса из Москвы.

По прогнозам синоптиков, оранжевый ко метеоопасности сохранится сегодня на центральной и южной территории страны. На севере Молдовы действует желтый уровень метеоопасности.


 
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