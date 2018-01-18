Водитель на внедорожнике помогает застрявшим на дорогах автомобилистам

Непогода застала врасплох многих водителей по всей стране. На помощь застрявшим автомобилям приходили как службы спасателей и правоохранительных органов, так и обычные граждане.

В соцсетях был опубликован ролик, на котором водитель внедорожника помог как минимум трем застрявшим на дорогах транспортным средствам. Среди них был микроавтобус, легковой автомобиль и даже фура.

Спасенные из снежного плена владельцы машин благодарили водителя за своевременную помощь.

В комментариях к видео пользователи соцсетей отметили, что такие водители достойны уважения.

Напомним, по прогнозам синоптиков снегопады продолжатся до сегодняшнего вечера.

Видео: Максим Чумаш