Таксисты зарабатывают на снегопаде: С Чекан на Буюканы — 200 леев

В последнее время, все чаще слышно о том, что непогода становится причиной «бордюрного» заработка для столичных таксистов.

Снегопады вынуждают кишиневцев прибегать к услугам такси, так как на общественном транспорте есть большая вероятность опоздать на работу/учебу/встречу.

Вот и сегодня, некоторые такси использовали метеоусловия как причину увеличить стоимость проезда в 4(!) раза, пишет actualitati.md

Если обычно поездка Чеканы-Буюканы обходилась в 50 леев, то сегодня таксист запросил минимум 200 леев.

„Такси от бордюра. Чеканы, ул.Алеко Руссо — Буюканы — 200 леев”, написала жительница Кишинева, которая сегодня утром должна была ехать на работу.