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Экономика
Gas Natural Fenosa выставили на продажу за полмиллиарда евро
18.01.2018

Владельцы Gas Natural Fenosa Group выставили на продажу свои активы в РМ. Информация была опубликована испанской прессой. Согласно источникам, среди потенциальных покупателей два миллиардера, один из Чехии, а второй из Молдовы.

В некоторых публикациях даже утверждается, что активы из Молдовы уже проданы, сообщает mold-street.com.

Эта операция якобы является частью стратегического пересмотра всех активов Gas Natural Fenosa, предпринятого после того, как в структуру ее акционеров вошел американский фонд GIP. Она направлена на повышение эффективности и, следовательно, на отказ от актива в РМ, который в последние годы был проблематичным. 

"Операция может означать для компании доход в размере 500 миллионов", - пишет Eleconomista.es.

Gas Natural Fenosa присутствует на молдавском рынке с 2000 года и обслуживает более 800 000 клиентов через свой филиал Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, который распределяет и продает электроэнергию в центре и на юге страны, включая Кишинев.

Руководство группы еще не прокомментировало эту информацию, но ранее заявляло, что продажа бизнеса из РМ зависит только от предлагаемой цены.

В последние годы у компании было несколько конфликтных ситуаций с Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), в основном, в связи с тарифной политикой.


 
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