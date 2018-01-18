Филат получил от Шора 7 роскошных авто, перелеты на частном самолете и деньги

После небольшой паузы, опубликовано мотивированное решение по бывшего председателя кабинета министров страны

Роскошные автомобили, полеты на частных самолетах, драгоценности на миллионы и проживание в самых дорогих отелях мира. Все это получил бывший премьер-министр Владимир Филат за то, чтобы поддержать кражу в банковской системе. Такую информацию можно найти в мотивированном решении Высшей судебной палаты, которая отклонила апелляцию об отмене дела Филата, пишет Ziarul de Garda. В документе указаны компании и лица, через которых Филат получил эти блага. А сумма денег, предназначенных бывшему премьеру, превышает 300 миллионов леев.

Так, по информации Ziarul de Garda, Филат получил от Илана Шора 7 роскошных автомобилей. Шор также оплатил несколько полетов на частных самолетах Филата, его партийных коллег и членов семьи. «29 сентября 2013 года Влад Филат, Лилиана Палихович, Вадим Пистринчук и Серджиу Буркэ вылетели в Манчестер компанией «Nobil Air» SRL, компанией Илана Шора, позже переименованной в «Classica Air» SRL. В Кишинев Влад Филат, Вадим Пистринчук и Серджиу Буркэ вернулись тем же самолетом. Рейс Кишинев-Манчестер-Кишинев обошелся Илану Шору в 190 380 леев. В период 16-17 ноября 2013 года Влад Филат вместе с Олесей Иову в сопровождении бывшего телохранителя Тудора Попович отправился в Женеву. Рейс также был заказан и оплачен Шором и обошелся в 137 024 леев. Утром 7 декабря 2013 года Филат в сопровождении своего телохранителя Тудора Поповича, Брича Николаса, Жан Анри, Чарльза Андре и Юргелевичиуса Дариуса вылетел в Киев, а вечером того же дня они вернулись в Кишинев. Рейс «Nobil Air» стоил 32 000 леев и был оплачен Иланом Шором, - пишет Ziarul de Garda.

Бывший премьер-министр и лидер ЛДПМ Влад Филат получил более 300 миллионов леев, чтобы повлиять на официальных лиц в правительстве. Таким образом, после вмешательства Филата доля государства в Banca de Economii была уменьшена, а контрольный пакет передан фирме Илана Шора, которая захватила банк. Это впоследствии нанесло особенно серьезный ущерб банку и банковской системе. «Чтобы помочь Илану Шору взять контроль над Banca de Economii SA, через бывшего начальника Государственной канцелярии Виктора Бодю, он заставил бывшего вице-министра финансов Виктора Барбэнеагрэ, который также был членом Комиссии по проведению коммерческих и инвестиционных конкурсов по приватизации публичной собственности, согласится и содействовать поглощению 22% акций Banca de Economii компаниями, де-факто контролируемыми Иланом Шором, такими как ICS «Sisteme Informaționale Integrale» SRL, сообщает kp.md

В результате вмешательства Влада Филата 4 сентября 2013 года Национальная комиссия по финансовому рынку зарегистрировала дополнительную эмиссию акций в S.A. Banca de Economii в размере 80 249 700 леев, что привело к тому, что государство понесло потери в особо крупном размере», - Ziarul de Garda.

Напомним, недавно было опубликовано краткое описание второго отчета компании Kroll, которая расследует бенефициаров кражи банковской системы. Даже если там не указаны имена, суммы, упомянутые в отчете, совпадают с суммами, украденными из BEM, Banca Sociala и Unibank рейдером №1 Вячеславом Платоном, приговоренным к 18 годам лишения свободы. Молдавские прокуроры антикоррупции указали Платона в качестве одного из основных бенефициаров мошенничества в трех банках. По их словам, около 800 млн. леев, что эквивалентно 50 млн. долларов, по курсу 2014 года, поступили из BEM на счета офшорных компаний, связанных с Вячеславом Платоном. Средства была получены фиктивными экономическими агентами, а план был реализован посредниками Платона.