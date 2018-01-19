Пророссийский президент Молдовы считает необъективным уголовное преследование Плахотнюка в России

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон не доверяет аргументам российских следователей, возбудивших уголовное дело в отношении олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в подготовке заказного убийства.

Выступая в среду в эфире телеканала tvc21, занимающий категорически пророссийскую ориентацию Додон поставил под сомнение выдвинутое в отношении Плахотнюка обвинение, многозначительно добавив, что «детали узнаем в ближайшее время».

«Для меня в этом деле есть ряд странных моментов, по крайней мере, известных из прессы. Как Плахотнюк мог в 2014 году покушаться на жизнь Усатого? А почему же он разрешил в 2015 году Усатому вернуться в Кишинев и зарегистрировал ему партию? Очень странно. Что-то здесь не вяжется. Время все расставит по своим местам», - заявил Додон.

Ранее уже сообщалось, что по версии Следственного комитета России, в 2014 году Владимир Плахотнюк решил устранить своего политического оппонента Ренато Усатого. Для этого Плахотнюк создал организованную преступную группу, в которую вошли некто Руссу и «неустановленные следствием лица». Они, по данным следствия, установили место жительства Ренато Усатого и распорядок его дня. После этого ими было определено место будущего нападения, подготовлены пути отхода и приобретено огнестрельное оружие. О готовности к покушению, как считают в СКР, исполнители доложили Владимиру Плахотнюку, однако осуществить задуманное участникам группы не удалось по не зависящим от них обстоятельствам.

По итогам расследования, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подготовки покушения еще летом 2017 года. Основанием для этого послужил тот факт, что оба его фигуранта — Плахотнюк и Усатый — являются гражданами Российской Федерации.

В итоге, 10 января 2018 года, Московский городской суд оставил в силе вынесенный 30 ноября Басманым судом приговор заочном аресте лидера правящей в Молдове Демпартии, гражданина России Владимира Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство.

В СМИ неоднократно сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки