Интервью с Валериу Кицан, председателем национальной комиссии по финансовому рынку

– Учитывая стремление Госрегулятора по финансовому надзору в лице НКФР внести посильный вклад в укрепление базы функционирования и надзора на небанковских финансовых рынках, участников и операций на этих рынках, при формулировании целей своего мандата я исходил из анализа двух компонентов: внутренний – институциональное развитие; внешний – развитие небанковского финансового рынка. Надо отметить, что финансовый кризис последних лет выявил ряд уязвимых аспектов в институциональной и организационной архитектуре банковского и небанковского финансовых рынков. Соответственно, определились и институциональные недостатки в деятельности регулирующих органов – в лице НБМ и НКФР – в сфере надзора и регулирования соответствующих рынков. Очевидно, что реальность вынуждает переосмыслить роль каждого органа в целях динамичной адаптации к новым требованиям. Я посчитал, что нельзя игнорировать новую возможность в сфере подходов и усовершенствованных методов работы, необходимых для освоения очевидного потенциала и получения более высоких результатов в сравнении с прежними.

В этом смысле, в свете необходимости реформирования организации функционирования и повышения эффекта синергии, я призвал менеджмент высшего и среднего звена конформироваться духу единства и ответственного подхода на порученных участках для целей институциональной модернизации НКФР, и безусловно – открытости к обновлению, так как ничто не длится долго, если не обновляется постоянно!

– С чего Вы начали?

– Оценивая по достоинству результаты в институциональном развитии, внедрение соответствующих проектов при поддержке партнеров по развитию и план мер по приближению к европейским стандартам, я заключил, что место для улучшения есть всегда. После соответствующей переоценки были выявлены ряд уязвимостей, в частности неопределенность в продвижении законопроекта об организациях небанковского кредитования и проекта Стратегии развития сектора (2016–2020) – определяющих документов для НКФР. В сотрудничестве с парламентом и правительством, шаг за шагом, мы вернулись к «нормальному» положению вещей. После продолжительных экспертных дискуссий, при широком профессиональном и общественном консенсусе, в конце 2017 года соответствующий закон был утвержден парламентом. Что касается проекта Стратегии – документ был адаптирован и перепрограммирован на следующий пятилетний цикл (2018–2022 гг.) и в настоящее время находится на заключительном этапе экспертизы в профильных госструктурах.

В целом, если подвести итоги минувшего года, в результате предпринятых мер мы существенно продвинулись: внесены изменения в Закон о страховании, наделившие четкими прерогативами в администрировании управленческих и финансовых кризисов, особенно в случаях отстранения «сомнительных» акционеров; обновлено законодательство о рынке капитала и акционерных обществах в целях соответствия директивам ЕС, а также в отношении процедур реструктуризации эмиссий акций (очень важный аспект, в нашем случае, для банков и страховых компаний); Закон о НКФР был дополнен положениями, расширяющими степень финансово-бюджетной самостоятельности. Одним словом – для НКФР 2017 год стал годом подтверждения статуса институциональной идентичности и целостности.

– Какие задачи стоят перед Вами и возглавляемой Вами командой?

– Основные цели, которые должны быть выполнены НКФР в течение следующих пяти лет, прописаны в проекте вышеупомянутой Стратегии – в документе, отражающем миссию, видение и цели Регулятора, содержание и календарь мероприятий. Бесспорно, квинтэссенцией этой стратегической программы является фокусирование деятельности на внедрении целей НКФР, а также на областях, где необходимо сконцентрировать усилия Комиссии, с целью выделения приоритетных задач и соответствующий мониторинг их выполнения. Более того, меры, содержащиеся в этом документе, созвучны обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Так, Стратегия дополнена планом, содержащим более 50 мер по следующим направлениям: (a) разработка и введение в действие всеобъемлющих регулирующих норм, содержащих европейские положения; (b) внедрение пруденциального надзора путем перехода к надзору за деятельностью субъектов на основе предупреждения и управления рисками; (c) повышение уровня финансовой грамотности населения в сфере инструментов и услуг небанковского финансового рынка и повышение доверия потребителя, обеспечивая его защиту и (d) развитие и укрепление операционных и институциональных возможностей НКФР в целях обеспечения успешного управления. Важно отметить, что успехи, достигнутые в регулировании и операционных процессах, не могут иметь завершения и весомого влияния на целостность и стабильность небанковского финансового рынка без определения его участниками новых возможностей и вызовов в деле развития бизнеса путем создания и предложения новых финансовых продуктов и услуг.

– Как бы Вы оценили нынешнюю ситуацию на местном небанковском рынке?

– По различным причинам в развитии рынка капитала имеются еще ряд проблем и узких мест (объективного и субъективного свойства), такие как: незначительное количество публичных предложений; крайне малое количество акций с высокой ликвидностью; отсутствие инвестиционных фондов; несоответствующая адаптация к международным требованиям; недостаточное применение современных информационных технологий; низкий уровень доверия к инвестированию в финансовые инструменты и развитию корпоративных отношений. Другим аспектом является неадекватная прозрачность эмитентов ценных бумаг, проблемы, связанные с происхождением и прозрачностью акционеров в банковском секторе и секторе страхования, а также аспекты корпоративного управления, которое сопряжено с серией судебных разбирательств и уязвимостью в связи с процессами аннулирования, эмиссии и продажи долей, находящихся в собственности с несоблюдением требований к качеству акционеров в уставных капиталах банков и страховых компаний.

Что касается страхования, хотелось бы акцентировать внимание на последствиях, вызванных недолжным уровнем управления некоторыми компаниями, и здесь роль НКФР заключается в быстром реагировании для проведения адекватного диагноза и применения ряда инструментов и распоряжений для улучшения финансового состояния соответствующих компаний. К другим системным проблемам следует отнести: продолжительный мониторинг Республики Молдова со стороны Международного бюро «Зеленая карта»; нехватка сертифицированных актуариев на отечественном рынке страхования; порочная практика предложений страховым посредникам непропорциональных комиссионных, что препятствует развитию рынка; недоразвитость добровольных видов страхования; низкий удельный вес иностранных инвестиций.

– Какие меры требуются для улучшения ситуации на рынке?

– Развитие небанковского финансового рынка предполагает широкий выбор мер, в частности, диверсификацию и продвижение дополнительных инструментов в целях создания устойчивых предпосылок, например, за счет рынка облигаций для появления инвесторов, в чем заинтересованы банки и небанковские кредитные организации. С другой стороны, облигации пользуются спросом у крупных инвесторов – организаций по коллективному размещению и частных пенсионных фондов.

Вообще, подлинным катализатором стимулирования развития небанковских финансовых рынков (в общем и по отдельности) может и должна служить адекватная стимулирующая налоговая политика, продвижение которой должно стать приоритетом на национальном уровне.

Ввиду вышеупомянутого и с учетом необходимости создания предпосылок для вливания капитала, НКФР намерена утвердить пакет нормативных документов в сфере регулирования порядка эмиссии и оборота корпоративных облигаций и облигаций, эмитируемых органами местной публичной власти.

– Требуются ли какие-то законодательные изменения для того, чтобы небанковский рынок стал более динамичным?

– Безусловно, улучшение законодательства и нормативных актов (ведомственных, НКФР), их гармонизация с нормами ЕС является основной задачей и находится в повестке дня Комиссии. В частности, в рамках Стратегии развития предусматривается раздел (дорожная карта), посвященный реформированию рынка страхования в контексте целевых ориентиров финансовой стабильности, качественных услуг и операционной прозрачности. Кроме того, законодательные инициативы будут направлены на то, чтобы перенять нормативную базу ЕС в сфере пруденциальных требований к деятельности инвестиционных обществ и крупных инвесторов. Их цели сформулированы ясно: повышение важности и ответственности функции управления рисками; повышение роли корпоративного управления и более эффективное вовлечение общих собраний указанных субъектов; предоставление более широких полномочий регулятору в целях мониторинга уровня адекватности механизмов, используемых в управлении участников рынка капитала.

Другой пакет поправок относится к законодательству в сфере акционерных обществ, в контексте директив ЕС по различным аспектам права коммерческих обществ и долгосрочному вовлечению акционеров общества.

Данные изменения относятся к вопросам учреждения акционерных обществ с целью адекватности их капитала, исполнением определенных прав акционеров в рамках компаний, чьи акции торгуются на бирже со слиянием и разделением акционерных обществ.

Не менее важная задача при адаптации европейских норм связана с разработкой законодательства в сфере альтернативных организаций коллективного размещения – инструмент создания крупных инвесторов. В данном случае целью является создание общих требований к деятельности и надзору указанных субъектов для определения единого подхода к возможным рискам и последствиям их деятельности.

В переосмыслении нуждается концепция образования и функционирования негосударственных пенсионных фондов, не только с точки зрения соответствия европейским практикам, но – главное – в формировании публичной политики с тем, чтобы предложить гражданам инвестиционные альтернативы накопления дополнительного дохода после выхода на пенсию.

– Какие планы у НКФР на краткосрочный и среднесрочный периоды, в частности на этот год?

– Во-первых, завершить разработку и внедрение собственных нормативных актов в деле регулирования и надзора на небанковском финансовом рынке. Таким образом, действующие и вновь введенные нормы будут отвечать пруденциальным требованиями лучших признанных практик.

Серьезный вызов для НКФР и для игроков рынка связан с перезагрузкой сферы страхования и связанными с ней переменами: разработка и внедрение законодательства; тарифная либерализация; пересмотр и приведение в соответствие уровня капитализации. Во всеобъемлющем подходе к данной области – а это приоритет и повседневная забота НКФР – императивом является обеспечение финансовой стабильности страхового рынка, а также внедрение комплексных мер и инструментов вмешательства, в том числе на ранней стадии, для компаний, находящихся (или близких к тому) в состоянии неплатежеспособности, предотвращение рисков для бенефициариев (местных и иностранных) услуг (с одной стороны) и приближение в целом к европейским стандартам (с другой). Как и в банковской системе, мы намерены внедрить правила управления рисками при помощи адекватных и оперативных инструментов в случае ухудшения финансового положения определенного страховщика. Эти меры и рычаги преследуют цель защиты кредиторов и бенефициариев страховых услуг, минимизацию неблагоприятных, в особых размерах, последствий и эффектов для финансовой стабильности рынка, поддержание дисциплины и повышения доверия.

В заключение хочу подчеркнуть, что основной целью Госрегулятора по финансовому надзору (НКФР) в средне- и долгосрочной перспективе является достижение зоны равновесия между регулированием, управлением рисками и требованиями к капиталу (с одной стороны) и качеством финансовых услуг (с другой стороны).

Кристина Пендя