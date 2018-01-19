Инициативная группа обратилась в министерство юстиции с заявлением о 10 названиях партии

В интервью для портала ТРИБУНА председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон рассказал об отказе Министерства юстиции выдать ему и инициативной группе сертификат об использовании названия Политической партии по защите животных Молдовы (ППЗЖМ).

«На заседании инициативной группы мы обсудили название будущей партии и изначально договорились назвать политическую партию «Движением по правам животных в Молдове». Мы специально использовали термин «движение», чтобы избежать конфуза в связи с аббревиатурой.

Вся неразбериха с названием началась с одного газетного заголовка, в котором было написано, что в Молдове появилась новая партия с названием ППДП (здесь речь идет об аббревиатуре на румынском языке, которое аналогично названию партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) и партии «Демократия дома» – примечание переводчика). В ходе пресс-конференции мы представили официальное заявление о данной неточности, чтобы избежать инсинуаций», — заявил Дрон.

По его словам, «из уважения к сторонникам этих двух партий, мы обратились в Министерство юстиции с заявлением о другом названии: Политическая партия по защите животных».

«Я был удивлен, когда в ответе Министерства юстиции прочитал о том, что это название не может быть использовано, так как оно повторяет название Общественной ассоциации «Республиканское общество защиты животных». Но повторяются только слова «защита животных». В реестре некоммерческих организаций зарегистрированы 8 названий со словами «защита животных» и 17 со словом «животных», но, внимание, нет ни одной организации, носящей название, в котором фигурируют слова «по защите животных».

Если Министерство юстиции отказало нам по этой причине, тогда как понять, что в названии целого ряда партий есть слово «либеральная» — Либеральная партия, Либерал-реформаторская партия, Либерал-демократическая партия Молдовы? Нет ли в этом противоречия?», — отмечает он.

Ион Дрон также сообщил, что они с коллегами решили снова обратиться в Министерство юстиции, чтобы получить 10 названий в разных вариациях. «Ждем отведенные законом 15 дней, чтобы получить ответ», — заявил он.

Андриана Кептине