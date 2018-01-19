Что говорит Лилиана Палихович о возможном возвращении в политику

Спустя почти год с момента ухода с должности вице-председателя парламента Лилиана Палихович рассказала www.curentul.md о том, как она чувствовала себя в 2017 году, каковы ее ожидания от нового избирательного года, и как она оценивает свою политическую карьеру.

«Это был сложный год, как впрочем, для каждого гражданина. Надеюсь, что в 2018 году будет лучше, но предпосылок для этого не вижу. Надеюсь, что Республика Молдова после ноябрьских выборов получит парламент из профессионалов, которые будут действовать строго в интересах граждан», — заявила Палихович.

Более того, бывший председатель парламента рассказала о своих достижениях на посту депутата парламента.

«Я старалась сосредоточиться на изменении законодательства в сфере защиты прав детей, женщин и граждан вообще. Чаще всего мои инициативы касались вопросов соцзащиты, здравоохранения и прав семьи», — отметила Лилиана Палихович.

Еще бывшая чиновница заявила, что пока не намерена возвращаться в политику.

Лилиана Палихович сложила свой депутатский мандат и ушла из политики в начале мая прошлого года.

Думитру Гаркалюк