Наталья Гордиенко, которая стала мамой: мне удалось запрыгнуть в последний вагон!

Известная певица родила сына Кристиана еще в ноябре, но призналась об этом только сейчас.

О том, что известная певица Наталья Гордиенко находится в положении, наша газета узнала одними из первых от самой Натальи еще летом прошлого года. Но затем певица стала уходить от распросов, а затем и вовсе перестала их пускать в свою личную жизнь. В итоге всю правду она рассказала на одном из отечественных телеканалов.

- Во время беременности я поправилась на 20 килограммов, - рассказывала Наталья. - Одну неделю мне хотелось только борща, следующую, допустим - пельменей. С сентября, примерно за два месяца до родов, я стала отказываться от концертов и всех остальных предложений. Рожала я за пределами Молдовы, рожала натурально, было немного тяжело, как и любой женщине, но спасибо врачам, они - молодцы!

Родила Наталья мальчика, которого счастливые родители назвали Кристианом.

- Сейчас самая счастливая пора моей жизни! - признается Наталья. - У меня был план-ураган: родить до тридцати лет, как говорится, запрыгнуть в последний вагон и мне это удалось!

НИКИТА ЗВЕРЕВ