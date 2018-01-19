Почему иностранцы, летающие Air Moldova, называют наши вина "пойлом"?

Всего одна маленькая деталь напрочь убивает все преимущества напитка, ради которых так стараются виноделы.

На борту нашего национального воздушного перевозчика вместе с разными напитками пассажирам подают вина - одно белое и одно красное. Но наливают их в картонные стаканчики.

В связи с этим мне пришлось услышать от нескольких человек такие мнения. Те, кто знает вина этого производителя, говорят, что его вина, налитые в стаканчики в самолёте, просто неузнаваемы, они сильно отличаются от того, что эти люди покупают в магазинах и пьют дома из бокалов. И отличаются, разумеется, в худшую сторону.

Те, кто не знаком с этой продукцией (а это - почти все иностранцы, которые прилетают в нашу страну), по рассказам очевидцев, попробовав вино, часто делают недовольные лица. Почему? Разве вино в самолете хуже, чем в магазине? Нет, это то же вино. Тогда почему это происходит? Всё дело в посуде, из которой пассажиры пьют вино.

У стаканчика форма буквы v, которая не удерживает аромата, он улетучивается, поэтому его невозможно уловить, как ни нюхай. Кроме того, когда вы пьете из стаканчика, жидкость льётся широким потоком, попадая на среднюю и заднюю часть языка. Как известно, по краям средней части расположены рецепторы, которые ощущают кислый вкус, а на задней части находятся рецепторы, воспринимающие горький вкус. То есть вино из стаканчика представлено в самом невыгодном свете: все достоинства продукта спрятаны, а вместо них ему присвоены недостатки, которых на самом деле у него нет.

«Почему вина, которыми гордится Молдова, так унижают в национальной авиакомпании?» - спросил меня один человек, шокированный подачей вина в самолёте.

Те, кто впервые попробовал молдавское вино еще в воздухе и получил от него неприятное впечатление, вряд ли захотят повторить этот опыт, находясь в нашей республике или увидев вина из Молдовы в другой стране. А ведь производитель вложил в создание своего вина много сил, души, старается его продвигать, завоёвывая медали на конкурсах... И после всего этого вино ждёт участь быть налитым в картонный стаканчик, который его убивает.

Несколько лет назад меня очень удивила подача вина в одной зарубежной авиакомпании. Там наливали вина в винные бокалы стандартной величины. Наверняка они были не из стекла (сама я их в руки не брала, пили соседи). Может быть, бокалы были из тритана или еще из какого-то материала, который выглядит, как стекло. По лицам пассажиров было видно, что они получают от вина удовольствие.

Почему бы и компании Air Moldova не перенять этот опыт? Таким образом перевозчик улучшил бы свой уровень сервиса и свою репутацию, а главное - достойно представил бы молдавские вина. Если авиаторы не знают, где взять такие безопасные бокалы, то пусть обратятся за советом в Национальное бюро винограда и вина. Там уже покупали бокалы из тритана для Национального дня вина.

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