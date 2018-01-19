Исповедь первого молдавского гастарбайтера: «Меня жена просит не умирать - без моей пенсии ей только в петлю…»

С корреспондентом «Комсомолки» пооткровенничал один из первых молдавских гастарбайтеров, который теперь на пенсии, но все равно вынужден работать.

Я столкнулся с ним случайно, он работает охранником в компании сотовой связи в самом центре Кишинева. В красивой униформе, седовласый, он сам подошел ко мне поговорить. Я ждал, пока решат мой вопрос, на это ушел час, и все это время мы с ним говорили, вернее, я слушал его монолог, изредка вставляя свои «пять копеек».

«Домнулу Григоре», так я к нему обращался (это имя было выведено на его бейджике) оказалось 65 лет, он полковник в отставке, всю жизнь в армии.

- Жена со мной моталась, заведовала военторгом, - вспоминал «домнул Григоре». - Зарабатывали мы хорошо, хорошее было время. Я в 1972-м купил свою первую машину, счастью не было предела!

Мимо нас сновал нетерпеливый и теряющий время народ, а мы не торопились. Он — потому что работа такая, никуда не торопиться, солдат, как говорится, спит, а служба идет, я — потому что приходилось ждать решения своей проблемы с телефоном. Его монолог то засасывало в пески времени, то выталкивало наружу.

- Воруют смартфоны, - вздыхал он. - Иногда нагло так, подбегут, вырвут аппарат, и — ноги! Был у нас такой случай, нашли разбойника. А иногда пытаются тебя заболтать и тихо так, незаметно, «по-интеллигентному», норовят утащить. Приходится бдить все время!

- Отслужил, вышел в отставку, - продолжал свою эпопею «домнул Григоре». - Время на дворе уже неспокойное было, а у нас — двое детей. Когда они подросли, мы с женой решили уехать на заработки за границу, был это 1997 год...

Уехали супруги в Грецию.

- Я строителем работал, жена — в местном госпитале, нянечкой, - рассказывал он мне. - Хорошо зарабатывала. Сутки дежурства — 80 долларов, потом евро, в выходные работаешь — 120. В общем, пробыли мы там около 18 лет, заработали! Купили каждому ребенку по квартире, себе «однушку»...

Наверное, «греческие» годы были для моего героя славными не только потому, что удалось заработать там, но и потому, что пришлись на его зрелые годы. Но его мучил один вопрос, с которым он ко мне, как к журналисту, и обратился:

- Сами посудите. У меня пенсия — полковничья, 7200, а у жены, знаете, сколько? 880! Как можно прожить? У нас же цены намного выше, чем в Европе, я когда сюда вернулся — ужаснулся! Если бы можно было получать греческую пенсию, мы бы с радостью согласились. Думаю, мы с женой получали бы примерно полторы тысячи.

- Разве соглашения между нашими странами по поводу пенсий не подписано? - спросил его я.

- Нет. Я насчитал одиннадцать стран Европы, с которыми Молдова подписала подобное соглашение. Мы ждем, когда такое случится. Но разве наши правители о народе думают?! Только о себе! Я уверен, что у их родителей, бабушек-дедушек, пенсия намного выше нашей! А нам с женой наших пенсий не хватает, вот работаю здесь, зарплата — 3000. Мне жена порой говорит: «А на что я жить стану, если ты умрешь? Ведь моей пенсии даже на оплату «коммуналки» не хватит... Мне тогда только в петлю».

ЛЕОНИД РЯБКОВ