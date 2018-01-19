Игорь Додон: Решение КС приостановить мои полномочия в связи с законом о пропаганде является основанием для уголовного дела

Решение Конституционного суда приостановить полномочия президента Игоря Додона в связи с законом о пропаганде является основанием для возбуждения уголовного дела в отношении членов Суда. Глава государства говорит, что КС не имел права приостанавливать его полномочия. Об этом он заявил в ходе передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Chişinău, передаёт IPN.

По словам президента, в Основном законе очень чётко сказано, что после первого принятия парламентом закона он направляется президенту для промульгации. Игорь Додон напомнил, что закон был впервые принят законодательным органом 7 декабря 2017 года. „У меня было 14 дней на то, чтобы подписать его или вернуть в парламент. В последний день я вернул закон в законодательное собрание. Парламент повторно принял его 22 декабря и направил президенту для промульгации 27 декабря. Прибавляем к 27 декабря 14 дней. Согласно Конституции, крайним сроком для промульгации является 10 января”, - отметил глава государства.

По его словам, 4 января он обратился в Конституционный суд не с отказом подписать закон, а с просьбой о том, чтобы Суд вынес решение относительно конституционности положений этого закона. „Что делает Конституционный суд? Он выносит решение о том, что президент отказался подписывать закон, хотя я не отказывался. 10 января является тем днём, когда Игорь Додон ещё имел право подписать этот закон, но его подписал Андриан Канду”, - отметил президент.

„Почему Конституционный суд, не имея отказа президента промульгировать закон, принял решение приостановить полномочия главы государства? Это уголовное дело. Они не имели права приостанавливать мои полномочия”, - добавил Игорь Додон.

Глава государства говорит, что в нынешней его форме он в любом случае не промульгировал бы этот закон.