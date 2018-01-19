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Политика
Майя Санду: Учреждения затягивают расследование кражи миллиарда
19.01.2018

Следственные учреждения Молдовы затягивают расследование кражи миллиарда. Кроме того, власти не спешат согласовывать с компанией Kroll меры по возврату финансовых средств. Такое заявление сделала председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в студии передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Совершенно ясно, что у нас не будет свободного доступа к информации из отчёта Kroll-2. Ещё хуже то, что власти не двигаются дальше. Даже если информация доступна не всем, Kroll должна пойти дальше и связаться с конкретными учреждениями за пределами страны, чтобы запустить процедуру возврата денег. „Насколько я поняла, с этим есть проблема, потому что власти не спешат согласовывать с компанией Kroll меры по возврату. Так что там имеет место затягивание”, - сказала Майя Санду.

Председатель ПДС утверждает, что затягивают процесс и следственные учреждения страны. Чётким доказательством этого является затягивание судебного процесса по делу Илана Шора. „Смысл совершенно понятен – если нет обвинительного приговора, то человек свободен, он тратит те деньги, которые были украдены, баллотируется на парламентских выборах и, в наихудшем случае, попадает в парламент”, - говорит Майя Санду.

По её словам, до сих пор не возвращено ничего из украденного миллиарда, и этот факт служит самым явным доказательством отсутствия у властей желания раскрыть дело о краже миллиарда. „То, что Илан Шор остаётся на свободе, и что не была возвращена ни одна копейка, говорит о правосудии в Молдове и о правлении Демократической партии”, - отметила председатель ПДС.


 
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