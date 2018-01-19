Дочерняя компания «Газпрома» наживается за счет молдавских потребителей

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Экономика
Контролируемое лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком молдо-российское предприятие «Молдовагаз» искусственно завысило тарифы для потребителей и намерено их использовать для подкупа избирателей в предвыборный год.
В четверг группа молдавских экспертов организовала пресс-конференцию, завив, что нынешняя цена на газ для потребителей завышена не менее, чем на 30%. По мнению экспертов, заложенная в тариф закупочная цена на газ намного выше фактической, а только за два года потребители переплатили таким образом 1,5 млрд леев.
Как сообщил эксперт Серджиу Унгуряну, бытовые потребители платят за 1 кубометр газа 6,138 леев. При этом в тариф заложена средняя стоимость на импорт газа 4194 лея за 1 тыс. кубометров, то есть $199,7 при курсе 21 леев за доллар. Однако в 2016 году цена импорта российского газа составляла 3887 леев. В 2017 году, газ поставлялся в Молдову более чем в два раза дешевле тарифа - 2997 леев. Таким образом, по подсчетам экспертов, разница за два года составила около 1,5 млрд леев.
Указанная цифра особенно внушительна, в условиях когда это составляет размер годового импорта газа в Молдову.
В свою очередь, Сергей Тофилат отметил, что молдавские потребители ежемесячно переплачивают Moldovagaz около 85 млн леев. «Сейчас тарифы должны снизиться на 30%. Если подождать до октября, то тогда цены должны снизиться уже на 45%», — сказал Тофилат. Он не исключил, что тарифы на газ могут существенно снизить как раз в октябре, и перед выборами на этом сыграют демократы. «Демпартия занимается предвыборной кампанией за спиной потребителей газа», - уточнил Тофилат.
Ранее уже сообщалось, что дочернюю компанию «Газпрома» - АО «Молдовагаз» контролирует лидер правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.
Известно, что в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз», председатель правления которого является членом высшего руководящего органа принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии. Сообщалось также, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой гражданином России Владимиром Плахотнюком Демпартии.
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