Ограничения на въезд в Молдову иностранных журналистов недопустимы

Ограничения на въезд иностранных журналистов на территорию Молдовы недопустимы. Об этом заявил депутат и секретарь парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и средствам массовой информации Корнелиу Михалаке в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Депутат считает, что даже если журналистка и телеведущая российского канала НТВ Ирада Зейналова не имела при себе необходимых документов, подтверждающих её намерение взять интервью у президента Игоря Додона, ограничение ей въезда в Молдову было неправильным шагом.

„Когда был ограничен въезд в Молдову некоторым российским политикам, некоторым лидерам общественного мнения, я считаю, что это было сделано правильно, потому что многие из них намеревались попасть в Приднестровье, чтобы продвигать там определённые интересы”, - говорит Корнелиу Михалаке.

Директор Ресурсного центра по правам человека Серджиу Остаф утверждает, что право человека на въезд в другую страну не является абсолютным правом, оно связано с рядом условий и сопряжено с некоторыми ограничениями, которые следует обсуждать в контексте каждого конкретного случая.

Неправительственные организации в области средств массовой информации подписали Заявление, в котором выражается обеспокоенность по поводу недавнего запрета Пограничной полиции на въезд в Республику Молдова для двух иностранных журналистов. Представители НПО считают, что такие ограничения передвижения противоречат демократическим нормам и негативно отражаются на свободе движения информации.