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Ксенофон Ульяновский, отец министра иностранных дел, отказался рассматривать дело Шора
19.01.2018

Судья Апелляционной палаты Кишинева Ксенофон Ульяновский, отец министра иностранных дел, отказался входить в состав судей, которые будут рассматривать дело Илана Шора.

Отвечая на вопрос hotnews.md, Ульяновский сказал, что система случайного распределения дел определила, что в Апелляционной палате дело Шора отойдет ему. Однако, судья решил воздержаться и подал заявление, чтобы отказаться от его рассмотрения. Кроме того, он заявил, что о причине своего решения объявит в ближайшие дни.

Дело Оргеевского примара Илана Шор передали в Апелляционную палату. Здесь и будет вынесен окончательный вердикт по делу бывшего председателя правления Banca de Economii. Первое заседание состоится 16 февраля.

21 июня 2017 года примар Оргеева Илан Шор был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Оргеевский примар обвиняется в том, что в 2014 году он обманным путем получил более 5 млрд. леев из Banca de 


 
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