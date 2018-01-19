На что столичные власти потратят деньги в новом году?

Лидия ЧЕБАН

Столичный бюджет на 2018 год был принят муниципальным советом в окончательном чтении в конце декабря. Впервые за много лет вовремя.

Еще одно принципиальное отличие документа от аналогичных бюджетов прошлых лет заключается в том, что он составлен достаточно подробно (опубликован на сайте примэрии). Жители столицы могут увидеть в нем наименование работ, которые власти города намерены выполнить в городском хозяйстве, запланированные на них суммы и адреса.

Основные параметры

Доходы столичной казны в этом году прогнозируются на уровне почти 3,76 млрд. леев – на 12% больше, чем в прошлом, а расходы - около 4,05 млрд. - на 7,3% больше. Дефицит бюджета составит около 291 млн. леев. И.о. начальника управления финансов Зинаида Жалобэ отметила, что 50,7% доходов будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета, 34% - отчислений от налогов и госпошлин, 12,8% - собственных доходов, 1,8% - от предоставления платных услуг и т.д.

Большую часть расходов в этом году, впрочем, как и всегда, направят на соцнужды - более 2,56 млрд. леев, или 63,3%. При этом на здравоохранение выделили почти 77,9 млн. леев, на культуру, искусство и спорт почти 165 млн. леев, на образование - более 2 млрд. леев и непосредственно на соцзащиту - почти 327,9 млн. леев.

Расходы на коммунальное хозяйство, транспорт и управление дорогами составляют 27% от общих расходов. В этом году они сократились более чем на 10%. При этом непосредственно на расходы, связанные с транспортом и управлением дорогами, выделили более 744,4 млн. леев. На инвестиционные проекты и капремонт предусмотрели 123 млн. леев - 2,5% от общих расходов.

Дефицит бюджета будет покрыт за счет внешних - 277,4 млн. леев и внутренних -150 млн. леев источников финансирования, а также от продажи квартир населению - 2 млн. леев. На выплату процентов по кредитам планируется направить около 138,8 млн. леев.

Мэрия переходит к электронному обслуживанию

Если говорить о работах, которые запланировали столичные власти на этот год, то их достаточно много. Начнем с внутренней организации – советники выделили 500 тыс. леев на внедрение электронного документооборота в горадминиcтрации, о котором говорят уже много лет. Глава фракции социалистов Ион Чебан отметил, что это будет первым шагом на пути внедрения в мэрии системы «единого окна» выдачи и приема документов.

Предусмотрели советники около 1 млн. леев на делимитацию границ участков, находящихся в столичной собственности. Еще в 2016 г. МСК принял решение, согласно которому управление земельных отношений и МП «Зеленое хозяйство» должны были разработать техобоснование для инвентаризации всех участков, в частности зеленых зон, чтобы впоследствии создать регистр зеленых насаждений и тем самым спасти их от губительной застройки жильем. Однако до сих пор работа не сделана даже на 50%. Также совет выделил деньги на обновление Генплана – почти 1,3 млн. леев. На изменение Зонального градостроительного плана центра столицы и разработку местного регламента по его застройке запланированы 900 тыс. леев. На изменение Концепции развития транспортной инфраструктуры столицы и проекта комплексной схемы транспорта предусмотрели, соответственно, 3 млн. и 1 млн. леев.

В этом году столичные власти хотят внедрить и систему электронного билета в общественном транспорте. На это выделили 7 млн. леев. Не так давно мунсовет одобрил техническое задание по организации открытого тендера на внедрение электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте и утвердил спецкомиссию, которая займется организацией конкурса. Её председатель - вице-примар Нистор Грозаву. НПО в ней будет представлять Виктор Киронда. Вице-примара Руслан Кодряну утверждает, что электронная оплата проезда в общественном транспорте будет внедрена к 1 сентября 2018 г.

Капитально отремонтируют по всем адресам

В этом году советники снова предусмотрели 20 млн. леев на ремонт исторического здания самой примэрии. Дело за малым - освоить средства. В прошлом году не удалось из-за разного рода неурядиц восстановить фасад, декоративные элементы с которого периодически падают на головы горожан.

5 млн. леев выделили на разработку техобоснования по строительству спортивных комплексов в муниципии. Еще столько же - на возведение спортплощадок во дворах жилых кварталов. Обустройство спецмест для выгула домашних животных обойдется в 1 млн. леев. Только после выполнения этого условия власти смогут ужесточить правила содержания домашних животных и применить к ним местные сборы.

По статье капинвестиций проходит много расходов, связанных с ремонтом детсадов, школ, больниц, проведению водо- и газопроводов, канализации, ремонтом дорог. Полный список адресов и работ можно найти в документе (начиная со стр.64). Из него стоит отметить строительство ледового катка для теоретического лицея со спортивным уклоном №3. На это совет выделил 1,5 млн. леев.

Еще одна большая статья расходов, на которую, правда, предоставили кредитные средства иностранные доноры – проект по энергоэффективности. На утепление 22 общественных зданий будет направлено 198,9 млн. леев. Власти обещают приступить к работам уже весной, тендер будет объявлен в феврале-марте. Буквально на днях прошло первое заседание по внедрению этого проекта. Точный список зданий мэрия планирует опубликовать через две недели, после согласований с представителями европейских банков.

Также необходимо обратить внимание на то, что впервые в этом году в проекте бюджета названы суммы, адреса и тип работ, которые проведут в жилых многоэтажках. Перечень можно также найти в опубликованном документе (на стр. 83-84). На это выделено почти 10 млн. леев.

Дороги продолжат ремонтировать

В этом году продолжится ремонт столичных дорог. Городские власти обещают отремонтировать ул. Ион Крянгэ за 22 млн. леев, обустроить круговое движение на перекрестке ул. Студенческая и Каля Орхеюлуй за 25 млн. леев. А также планируют начать работы по второму этапу реабилитации центральных улиц в столице – ул. 31 августа, Тигина и Александру-чел-Бун. 3 млн. леев пойдут на укладку в центре тактильных дорожек для людей с ограниченными возможностями по зрению и на покупку звуковых светофоров.

Управлению электротранспорта выделили 72 млн. леев на сбор троллейбусов, а автобусный парк получил 30,5 млн. леев на покупку новых транспортных единиц.

Нововведение этого года – каждая примэрия пригородов получит не менее 3 млн. леев, из которых по 1 млн. предназначены на ремонт дорог в этих населенных пунктах. И перечислять их будут напрямую местным властям, минуя столичное управление капстроительства. Врио столичного мэра Сильвия Раду говорит, что таким образом станет меньше бюрократии, тендеры и затем работы будут вестись оперативнее.

Подземные переходы облагородят

Дойдут руки столичных властей и до подземных переходов. На них выделили 1,4 млн. леев. Для начала обещают отремонтировать восемь подземных пешеходных переходов. Один из них - возле Муниципальной клинической больницы №1 уже облагораживают. Следующий на очереди переход - у Южного автовокзала, который построили 40 лет назад. С тех пор в нём делали лишь косметический ремонт, и то давно. А прошлой осенью волонтёры вынести из него мусор и вымыли от нечистот. Из-за его ужасного состояния люди предпочитают перебегать дорогу в неположенном месте, подвергая себя и участников движения опасности. Всего в столице 18 подземных пешеходных переходов. Десять из них сдают в аренду.

15 млн. леев запланировано на модернизацию городской системы освещения. В частности, её обновят на улицах Киевская, Дачия, Виадук, Чуфля, Алба Юлия, Каля Ешилор, Московский проспект, Мирча-чел-Бэтрын, Центральная площадь, Болгарская, Каля Мошилор. На эти средства будет установлена и лед-подсветка на пешеходных переходах - так называемые световые коридоры. Еще 6 млн. леев пойдут на полное восстановление освещения в парке Valea Trandafirilor. В этом году у ворот города должно появиться архитектурное освещение (подсветка) стоимостью 1 млн. леев. Конечно, желательно, чтобы предварительно эти «ворота» немного привели в порядок, хотя бы подкрасив.

Кабины лифтов заменят

В этом году всего будет модернизировано и заменено 37 кабин из 2400, которые находятся в ведении МП Liftservice. 21 лифт будет заменен полностью – куплен у белорусского производителя по цене около 500 тыс. леев (полный список домов можно найти на 81-й странице документа). Новые модели более экономичны и производят меньше шума. Они позволяют экономить около 30% электроэнергии. На все эти работы выделено почти 19 млн. леев. Еще 16 кабин будут модернизированы. По данным предприятия, менять и реабилитировать лифты будут в большинстве своем на Ботанике - 22 из 37, 4 - в Центре и 11 – на Буюканах. Работы начнут в марте, а закончить планируют к ноябрю.

Столичные парки будет не узнать

Много работы в этом году будет и у МП «Зеленое хозяйство». Ему выделили средства (3,6 млн. леев) на обустройство аллеи на бул. Григоре Виеру, установку там системы ирригации, засадку зелеными насаждениями и приведение в надлежащий вид ажурного ограждения. Большая реконструкция ждет Центральный парк им. Штефана-чел-Маре, который не так давно освободили от ларьков и передвижных будок. Столичные власти хотят его облагородить, установить современную систему полива, обновить зеленые насаждения, отреставрировать гранитную лестницу, на что выделили 6,85 млн. леев. Фонтан в этом же парке будет отремонтирован за 1 млн. леев.

2 млн. леев выделили на разработку очередного проекта по обустройству берегов реки Бык. Еще два млн. леев запланированы на работы в парке Valea Morilor. Там обещают отремонтировать летний театр, гранитные лестницы и общественный туалет. И 200 тыс. леев зарезервированы на покупку новогодней елки и организацию праздника.

Однако, помимо заложенных в городской бюджет проектов, могут появиться и другие. Не так давно Сильвия Раду пообещала столичным жителям восстановить парк на ул. Христо Ботева в столичном секторе Ботаника. Она выехала на место и наказала муниципальным работникам привести его в порядок – почистить деревья, проложить новые дорожки, установить скамейки и мусорные урны. В Кишинёве должен появиться ещё один скверик - возле музея Александра Пушкина, на ул. Антон Панн, 19. На это муниципальный совет предусмотрел 300 тыс. леев.

Если еще остались какие-то проекты, которые жители столицы мечтают воплотить в жизнь, они могут оставлять свои заявки для бюджета гражданского участия. Для проектов, которые столичные жители выберут сами, выделены 3 млн. леев.

Советники порадовались своей оперативности

За бюджет проголосовали 44 советника из 51. Председатель фракции ПСРМ Ион Чебан отметил: «Впервые за последние 10 лет бюджет на новый год утвержден в конце текущего года. До сих пор его принимали либо в мае, либо в июне или даже в июле. Наша фракция очень хорошо поработала практически по всем направлениям. Ничто не может быть идеальным или совершенным, как бы нам этого ни хотелось. Но очень важно начать бюджетную деятельность с января, чтобы произвести необходимые закупки в срок, сделать переводы финансов. А если понадобятся изменения, а они понадобятся, ратифицируем их в течение года».

Муниципальный советник от ЕНПМ Алла Немеренко подчеркнула: «Наконец, после двух лет борьбы мы добились выделения тех незначительных двух-трех леев на улучшение питания в детских садах. Наших детей кормят хуже некуда. Я хочу, чтобы абсолютно все жители города знали: больше всех этому противилось главное управление образования, молодежи и спорта».

Председатель фракции ПКРМ и беспартийных в МСК Василий Киртока заявил: «На этот раз муниципальные советники работали на благо города, чтобы улучшить ситуацию в столице. Если мы и дальше будем так работать, то Кишинев будет выглядеть хорошо. Принять бюджет - не самое сложное, надо принять меры для реализации всех запланированных мероприятий. Например, пригороды получили 1 млн. леев на ремонт дорог, но как можно делать ремонт без проекта? Я предлагаю: не будет проекта в первом полугодии - всё снимаем». Пусть это послужит стимулом для примэрий пригородов быть расторопными.