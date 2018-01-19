Сборная Молдовы поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

В четверг, 18 января, был объявлен рейтинг ФИФА за этот месяц. Сборная Молдовы по футболу поднялась на одну строчку и занимает 166 место.

Молдавской сборной предстоят матчи с Южной Кореей (27 января) и Азербайджаном (30 января), оба на сборах в Анталье, пишет ipn.md.

Главный тренер Александру Спиридон вызвал следующих игроков для этих двух товарищеских матчах: Николае Каланча, Сергей Пащенко, Илья Чебану – вратари; Раду Рогак, Петру Раку, Вячеслав Посмак, Артем Розгонюк, Дину Граур, Андрей Макрицки, Валериу Макрицки, Ион Жардан – защитники; Александр Пащенко, Александру Антонюк, Андрей Кожокарь, Александру Дедов, Максим Михалев, Вадим Паирели, Серджиу Платика, Дан Тарас, Дану Спэтару, Владислав Иванов – полузащитники; Владимир Амброс и Виталие Дамашкан – нападающие.