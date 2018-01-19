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Общество
Шаг навстречу людям: как в Кишиневе можно будет сэкономить на такси
19.01.2018

Дополнительный автобусный рейс будет курсировать по Кишиневу.

Причина — жалобы жителей улицы Яловенской о невозможности добраться домой на общественном транспорте.

"Я обратился в управление транспорта и городской автобусный парк. В результате было решено пустить по 11 маршруту экспериментальный дополнительный рейс: отправка с улицы Тигина в 20.05, отправка с остановки у Телецентра в сторону улицы Яловенская в 20.30", — сообщил в соцсетях кишиневский муниципальный советник Александр Одинцов.

По его словам, через некоторое время будет сделан анализ пассажиропотока и принято решение.


 
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