Либералы предлагают выход Республики Молдова из СНГ

Либеральная партия предлагает выход Республики Молдова из Содружества Независимых Государств. Либералы подготовили законопроект в связи с этим и обращаются к Демократической партии поддержать его, чтобы показать гражданам, что власть Молдовы действительно хочет интеграции страны в Европейский союз, передает IPN.

По словам председателя ЛП Михая Гимпу, Европейская комиссия озабочена тем, что не выполняются условия либерализации визового режима, который был получен, в том числе благодаря усилиям Либеральной партии. „Требуем от руководства страны выполнить все обязательства, касающиеся либерализации визового режима и Соглашения об ассоциации, и не только через принятие законов, потому что принятие законов не означает и проведение реформ. Реформы означает, когда законы работают”, - сказал Михай Гимпу в ходе пресс-конференции.

По словам генерального секретаря ЛП Иона Апостола, вступление в СНГ принесло Республике Молдова только неприятности. Начиная с войны на Днестре, в которой погибли сотни людей, с запрета обучения на румынском языке в школах на левом берегу Днестра, до введения российского эмбарго в 2006 году для молдавской продукции, которое было продлено и в 2013 году. Зато, после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Молдова переориентировала экспорт с СНГ на европейский рынок, и в настоящее время Румыния является основным рынок ЕС для молдавских товаров.

В другом контексте, лидер ЛП выразил озабоченность по поводу вмешательства президента Игоря Додона в деятельность местных органов власти. По словам Михая Гимпу, после того, как некоторые районы заявили 2018 год – Годом Объединения, Игорь Додон приказал Службе информации и безопасности провести расследования. Тот факт, что инициатива ЛП об объявлении 2018 год Годом Объединения на национальном уровне была отклонена парламентом, не означает, что это можно запретить местным администрациям, сказал лидер ЛП. „В правовом, демократическом государстве институт президента не имеет право давать приказы СИБ разбираться с этой ситуацией. Считаем это серьезным вмешательством. Осуждаю политику Додона и требую, чтобы институты государства не вмешивались в дела местной власти”, - заявил Михай Гимпу.

В соответствии с указом президента Игоря Додона, 2018 год был объявлен на национальном уровне Годом Штефана Великого и Святого.