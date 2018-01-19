Более 20 пешеходов в столице попали в больницу с переломами

Сегодня утром, 19 января, после вчерашнего снегопада тротуары выглядели как огромный каток. 23 пешехода попали в столичную больницу скорой помощи с переломами.

Дворы домов выглядели не лучше, потому что там снег остался нетронутым. Зато на главных улицах водители ездили, не сталкиваясь с проблемами, сообщает protv.md.

На пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Болгарской, прямо перед претурой "Центр" тротуары скользкие, как стекло. Именно здесь 18 января сломала себе руку 64-летняя жительница Кишинева.

Другие пешеходы тоже возмущены тем, что тротуары не очищены и на них не распределяли противоскользящий материал. Особенно сложно приходится пожилым людям.

Такая же картина и во дворах жилых домов. Подъезды и тротуары покрыты льдом, а жители жалуются на бездействие властей.

Зато, к радости водителей, расчищены главные улицы. Даже на улицах с большим углом наклона сегодня водители ездили без проблем.

Проблемой являются парковочные места. Доступ к ним заблокирован горами снега на бордюрах, которые образовались после расчистки улиц. Водители были вынуждены самостоятельно расчищать себе лопатами места для парковки.

Власти говорят, что дорожники работали всю ночь на 64 машинах и разбросали тысячу тонн противоскользящего материала.

"Тротуары, пути доступа к жилью, расчищают, начиная с 04:00, 45 машин и еще 400 рабочих. На тротуарах используют экологичную жидкость, но на некоторых участках образуется лед", - сообщил пресс-секретарь примэрии столицы Вадим Брынзанюк.

Чиновник пообещал, что власти примут меры для очистки тротуаров от льда.

По словам муниципальной администрации, работы по уборке снега и льда продолжатся и завтра.