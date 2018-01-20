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Общество
Гражданин Молдовы предотвратил крупную автокатастрофу в Канаде
20.01.2018

В канадском Квебеке гражданин Молдовы в нештатной ситуации проявил находчивость и предотвратил катастрофу.

Михаил Гылкэ работает в транспортной компании. Накануне вечером его фура заехала в тоннель и водитель заметил, что одно из колес прицепа лопнуло. Осознав, что в любой момент грузовик потеряет управление, он принял решение ускориться, чтобы поскорее выехать на автостраду.

"Я понял, что ситуация очень опасная. Решил быстрее выбираться из тоннеля и прибавил газу", - сказал водитель грузовика Михаил Гылкэ.

На обочине мужчина отделил кабину от прицепа. На помощь ему пришли спасатели. Они быстро потушили горевшую фуру.

"Он отреагировал быстро и в соответствии с предписаниям. Справился с ситуацией", - сообщила сотрудница транспортной компании Фарида Мильянова.

Михаил Гылкэ родом из Ставчен. 15 лет он жил и работал в Португалии. В Канаду переехал 4 года назад.

Мужчина говорит, что после этого происшествия возьмет несколько дней отпуска, чтобы перевести дух.

Транспортная компания проверит техническое состояние фуры. Ведется следствие.


 
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