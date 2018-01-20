Какие пенсии получают долгожители, которым не светит валоризация

У нас было несколько учреждений, которые должны были вести учет населения: служба гражданского состояния, ГП «Registru» и национальное бюро статистики.

В прошлом году, по предложению «великого комбинатора-реформатора», службу гражданского состояния и «Registru» слили в единое агентство публичных услуг. Было обещано, что услуги, оказываемые населению и бизнесу, будут более качественными.

Так ли это?

Сравниваем информацию по количеству населения, которую обнародуют те же структуры уже в составе единого агентства.

«Registru» дает данные о количестве населения в русской версии по состоянию на 1 января 2018 года в количестве 3 984 037 человек. В молдавской/румынской версии - только по состоянию на 1 октября 2017 года – 3 970 729 человек. Из них на 1 января жителей чтарше 60-и лет – 700 418.

НБС дает данные о количестве населения только на 1 января 2017 года – 3 550 832, из них жителей старше 60 лет – 609 850.

О результатах своей неудачной переписи НБС не хочет вспоминать.

Разница в указанной численности населения – 433,2 тысячи. А по жителям старше 60 лет - в 90,6 тысячи.

Это разве государственный учет?

При этом обе конторы получают исходную информацию от службы гражданского состояния. Но служба держит свои регистрационные данные в секрете. Вот почему не получается свести данные трех госструктур к единому знаменателю, хотя служба и ГП уже в составе одного агентства. Публичного!

Удручает статистика численности тех, кому надоело жить на грешной земле и кто ушел от нас в царство небесное.

По данным НБС за 2015 год из 39 906 жителей старше 60 лет умерли 29 165 – 73 процента пожилого населения. В том числе кишиневцев - 5 764.

В 2016 году из 38 489 жителей старше 60 лет умерли 28 331 – 74 процента пожилого населения, кишиневцев - 5645. Детей в возрасте от одного до 4 лет умерло в 2015 году 452, в 2016-м - 438, в том числе в возрасте до одного года соответственно, 375 и 353.

По данным ГП «Registru», у нас 323 жителя старше 100 лет. Они более устойчивы ко всем катаклизмам даже при мизерных пенсиях, чем молодежь. В 2015 году из этой категории людей умерли 38, в 2016-м – 33 человека. Вот с кем нужно советоваться, как жить нам, более молодым. Но найти информацию о них - где живут, как, на какие пенсии без знаменитой валоризации - невозможно. Ни одна госконтора не хочет что-либо рассказать об этих наших долгожителях. И СМИ тоже не желают рассказывать об этих счастливчиках, которые вышли на пенсии еще тогда, когда пенсия на селе была 5-7 рублей. К 90-м годам ее значительно увеличили, и они получали уже по 35-50 рублей, когда нынешние «молодые» пенсионеры только родились.

Моя бабушка получала пенсию за деда по потере кормильца двоих детей, погибшего в годы Второй мировой войны, всего 5 рублей. Прошло более десяти лет переписки, пока в архивах не нашли информацию о том, что мой дед погиб в результате прямого попадания бомбы под Берлином. Домой же пришло уведомление - пропал без вести. Тогда это толковали не в пользу пропавшего: возможно, перебежал за линию фронта, предатель.

Простите. Это грустная статистика. Но живым она очень нужна.