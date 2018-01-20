Какие пенсии получают долгожители, которым не светит валоризация

|
|
...
|
На устах
У нас было несколько учреждений, которые должны были вести учет населения: служба гражданского состояния, ГП «Registru» и национальное бюро статистики.
В прошлом году, по предложению «великого комбинатора-реформатора», службу гражданского состояния и «Registru» слили в единое агентство публичных услуг. Было обещано, что услуги, оказываемые населению и бизнесу, будут более качественными.
Сравниваем информацию по количеству населения, которую обнародуют те же структуры уже в составе единого агентства.
«Registru» дает данные о количестве населения в русской версии по состоянию на 1 января 2018 года в количестве 3 984 037 человек. В молдавской/румынской версии - только по состоянию на 1 октября 2017 года – 3 970 729 человек. Из них на 1 января жителей чтарше 60-и лет – 700 418.
НБС дает данные о количестве населения только на 1 января 2017 года – 3 550 832, из них жителей старше 60 лет – 609 850.
О результатах своей неудачной переписи НБС не хочет вспоминать.
Разница в указанной численности населения – 433,2 тысячи. А по жителям старше 60 лет - в 90,6 тысячи.
При этом обе конторы получают исходную информацию от службы гражданского состояния. Но служба держит свои регистрационные данные в секрете. Вот почему не получается свести данные трех госструктур к единому знаменателю, хотя служба и ГП уже в составе одного агентства. Публичного!
Удручает статистика численности тех, кому надоело жить на грешной земле и кто ушел от нас в царство небесное.
По данным НБС за 2015 год из 39 906 жителей старше 60 лет умерли 29 165 – 73 процента пожилого населения. В том числе кишиневцев - 5 764.
По данным ГП «Registru», у нас 323 жителя старше 100 лет. Они более устойчивы ко всем катаклизмам даже при мизерных пенсиях, чем молодежь. В 2015 году из этой категории людей умерли 38, в 2016-м – 33 человека. Вот с кем нужно советоваться, как жить нам, более молодым. Но найти информацию о них - где живут, как, на какие пенсии без знаменитой валоризации - невозможно. Ни одна госконтора не хочет что-либо рассказать об этих наших долгожителях. И СМИ тоже не желают рассказывать об этих счастливчиках, которые вышли на пенсии еще тогда, когда пенсия на селе была 5-7 рублей. К 90-м годам ее значительно увеличили, и они получали уже по 35-50 рублей, когда нынешние «молодые» пенсионеры только родились.
Моя бабушка получала пенсию за деда по потере кормильца двоих детей, погибшего в годы Второй мировой войны, всего 5 рублей. Прошло более десяти лет переписки, пока в архивах не нашли информацию о том, что мой дед погиб в результате прямого попадания бомбы под Берлином. Домой же пришло уведомление - пропал без вести. Тогда это толковали не в пользу пропавшего: возможно, перебежал за линию фронта, предатель.
Простите. Это грустная статистика. Но живым она очень нужна.
Обсуждение новости
|