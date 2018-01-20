Канду: Мы планируем оценить ущерб от российской оккупации

Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает Deschide.md. Канду подчеркнул, что на международном уровне, в том числе в ООН, молдавские власти поднимают в ходе обсуждений вопрос о незаконном размещении примерно двух тысяч российских военнослужащих, которые находятся в восточных районах страны и представляют собой «оккупационные силы».

«Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться в миллиардах долларов. Российский военный контингент угрожает безопасности Республика Молдова, потому что это незаконное военное присутствие, такое же как и в Абхазии, Северной Осетии и на Востоке Украины», — заявил Канду.

В ходе интервью Канду также обратил внимание на все более очевидное вмешательство России во внутренние дела Молдовы, в том числе через пропаганду в СМИ и распространение фейковых новостей.

«Мы уже можем заметить признаки вмешательства, например, через СМИ. Практически каждый день российские телеканалы показывают сюжеты, направленные против нашей власти, а также против США и Запад», — сказал Канду.

В качестве примера Канду привел ситуацию вокруг открытия в Молдове Бюро по связям НАТО, который должен улучшить диалог между Молдовой и Североатлантическим альянсом. По его словам, российские телеканалы вводили зрителей в заблуждение, давая понять, что Молдова станет членам НАТО.

Кроме того, глава законодательного органа отметил, что в последнее время в Молдове усилилась работа российских спецслужб и неправительственных организаций.

Спикер допустил, что в Молдове может быть создана комиссия по оценке ущерба от советской оккупации. Вместе с тем, он заявил, что вопрос советской оккупации чувствителен в стране из-за того, что в обществе существуют разные взгляды по этому вопросу.

Говоря о призывах президента Игоря Додона ориентироваться на Евразийский союз, Канду заявил, что это предложение «бессодержательно и не имеет юридической силы».