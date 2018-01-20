Серей Мишин: Если Молдова выйдет из СНГ, вырастут цены на газ и электроэнергию

Если Республика Молдова выйдет из СНГ, вырастут цены на газ и электроэнергию. Об этом заявил юрист Сергей Мишин в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

По его словам, на протяжении 26 лет Республика Молдова имеет экономические выгоды благодаря членству в СНГ. Среди них преференциальные таможенные пошлины для различных грузов, газ дешевле, чем в европейских странах, свободное передвижение между государствами-членами сообщества. Членство в этой организации предоставляет Республике Молдова довольно много преимуществ, а если Молдова выйдет из СНГ, то цены на газ и электроэнергию вырастут, считает Сергей Мишин.

По мнению юриста, заявление лидера либералов Михая Гимпу о том, что Молдова должна выйти из СНГ, - популистский ход в год парламентских выборов: "Я не думаю, что демократы присоединятся к этой инициативе, но если присоединятся, я думаю, что она не увенчается успехом, потому что у них нет достаточно голосов в парламенте".

Директор Ресурсного центра по правам человека Серджиу Остаф считает, что, прежде чем сделать такой важный шаг, как выход из СНГ, надо сделать глубокую и комплексную оценку каждого компонента. „Я считаю, что должны быть рассмотрены все аргументы. Этим должно заниматься Министерство иностранных дел и должно оценить экономическую составляющую, свободу передвижения и в какой степени это соглашение обеспечивает „свободу” кому-то, в частности, они говорили о России”, - заявил директор центра.

В пятницу, 19 января, Либеральная партия предложила выход Республики Молдова из Содружества Независимых Государств. Либералы подготовили законопроект в связи с этим и обратились к Демократической партии поддержать его, чтобы показать гражданам, что молдавские власти действительно хотят интеграции страны в Европейский союз.