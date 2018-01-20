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Происшествия
Последствия снегопада: 60 населённых пунктов остаются без света
20.01.2018

Все национальные трассы страны расчищены. По данным Государственной администрации дорог, затруднен доступ к населенным пунктам Липчены и Суркова Резинского района, а также к Звездочке и Флорике Каушенского района.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, помощь понадобилась застрявшим на дорогах машинам в восьми районах страны.

"За последние сутки спасатели и пожарные семь раз выезжали на разблокирование транспортных средств, отбуксировали 10 автомобилей, в том числе скорую помощь с пациентом", - сказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Более 60 населенных пунктов в семи районах по-прежнему обесточены из-за обильных снегопадов последних дней. 

Из-за перебоев с электричеством на украинской стороне по-прежнему закрыт пункт перехода Чадыр-Лунга-Малоярославец. По данным пограничной полиции, остальные пункты перехода возобновили работу.

В ликвидации последствий снегопада по всей стране участвовали почти 500 спасателей и пожарных и задействованы 135 спецмашин. За последние сутки в стране из-за гололеда произошло три аварии, пострадали пять человек.


 
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