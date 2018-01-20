Отстранены от должности прокуроры, задержанные за крупную взятку

Двое прокуроров, задержанных на днях по подозрению в коррупции, остались без работы.

Правда, только временно. По требованию генпрокурора Эдуарда Харунжена, Совет прокуроров отстранил их на время следствия. Они смогут вернуться к прокурорской деятельности, если докажут свою невиновность.

Вчера прокуроры Роман Клим и Еуджен Тифой были арестованы на 30 суток. Они подозреваются в том, что вместе с двумя офицерами полиции и бывшим полицейским вымогали у трех бизнесменов 6 тыс. долларов и 70 тыс. евро, обещав закрыть дело, возбужденное на них по факту уклонения от уплаты налогов.

Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы за пассивную коррупцию в особо крупных размерах.