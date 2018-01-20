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Общество
Вице-примар Стрэшень и ее сын все еще находятся в коме
20.01.2018

Вице-примар Стрэшень Елена Переу по-прежнему находится в коме в Больнице Святой Троицы в Кишиневе, куда была доставлена в пятницу, 19 января, в бессознательном состоянии с серьезным отравлением в результате выхода из строя системы отопления в ее доме. Врач-токсиколог Джорджел Каража сказал для IPN, что состояние женщины оценивается как тяжелое.

Сын пострадавшей, в возрасте 12 лет, госпитализирован в Институте матери и ребенка. Пресс-секретарь медучреждения Наталья Лисник заявила для IPN, что несовершеннолетний находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние ребенка не изменилось с момента госпитализации и является чрезвычайно серьезным.

Отравление оказалось фатальным для главы семьи. Мужчина был найден мертвым, когда прибыла скорая помощь, вызванная одним из родственников.

Полиция установила, что в доме вице-примара не было системы вентиляции, а системы отопления и дымоход не соответствовали правилам безопасности.


 
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