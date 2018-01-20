Петру Маковей: Рекламный рынок работает по правилам, которых никто не знает

Рекламный рынок в телерадиовещании работает по правилам, которых никто не знает. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, который заявил, что пришел к такому выводу после того, как стало известно, что две рекламные фирмы заключили якобы недобросовестное соглашение, которое предлагает скидки клиентам, которые предпочитают размещать рекламу только через них, разделив деньги в соотношении 80 на 20 процентов, передает IPN.

„Сложившаяся ситуация свидетельствует о двух вещах: в Республике Молдова рынок рекламы по-прежнему действует по правилам, которых никто не знает, правила, которые не очень четко определены и за которыми никто не следит, и Совет по конкуренции не исполняет свою роль на сегменте рынка телевидения и радио”, - заявил Петру Маковей в рамках передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8.

Председатель Центра по продвижению интеллектуальной собственности и конкуренции Валентина Новак заявила, что разочарование велико в том отношении, что Совет по конкуренции не провел проверку рекламы на радио и телевидении. „Можно было бы сделать полезное исследование, чтобы знать, что происходит не только с точки зрения участников рынка, но и специалистов в области конкуренции”, - сказала Валентина Новак.

Начальник Управления недобросовестной конкуренции в рамках Совета по конкуренции Корнелия Горинчой отметила, что доминирующее положение одной компании, согласно законодательству, не является нарушением. „Никаких ограничений мы не можем диктовать. Должно быть соблюдено законодательство, чтобы доминирующий игрок не делал злоупотреблений. Мы выступаем за свободную конкуренцию, и в таком случае ограничений не может быть”, - сказала Корнелия Горинчой.

Четыре телеканала обвиняют две рекламные фирмы в заключении недобросовестного соглашения. Они подали запрос в Совет по конкуренции с просьбой расследовать возможное нарушение законодательства о конкуренции.