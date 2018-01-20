Осторожно — гололед: кишиневцам не советуют садиться за руль и выходить из дома

Внезапные перепады температуры в столице принесли кишиневцам не только настоящую зиму, но и опасный гололед. Дороги и тротуары могут представлять опасность для невнимательных, поэтому гостей и жителей Кишинева призывают к осторожности.

Для тех, кому сегодня будет необходимо отлучится из дома, редакция Point.md напоминает о правилах безопасности.

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности возникновения аварийной ситуации, передает iskra-kungur.ru:

1. Во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида. В противном случае у вас будет ограниченный обзор.



2. Периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем.



3. Соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него есть шипы, а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в полтора раза короче.



4. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.



5. Снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны.

Меры предосторожности следует соблюдать не только водителям, но и пешеходам.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде, передает kushva.midural.ru:

1. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

3. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.

4. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

6. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

7. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.