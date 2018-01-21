Лучшие врачи Молдовы по мнению пациентов - кто они и где работают

Составлен народный неофициальный рейтинг специалистов-медиков из разных областей.

В последнее время медики в нашей стране подвергаются жесткой, а иногда даже жестокой критике. Несмотря на это, существуют действительно достойные врачи, которым можно доверить свое здоровье. В социальных сетях устроили своеобразный флешмоб и попросили пользователей рассказать о лучших специалистах в области медицины.

Портал Еa.md собрал в единый список тех, кто набрал больше всего положительных отзывов.

– Костантин Мантырнюк, кардиолог, Республиканский диагностиреский центр;

– Вадим Скарлат, гинеколог, Институт матери и ребенка;

– Георгий Чобану, педиатр, клиника „Aspiro Med”;

– Анжела Рошка, семейный врач, поликлиника Nr.1;

– Дорин Болдума, нейрохирург, Больница Скорой помощи;

– Дорин Истрати, стоматолог, стоматология „UnidentArt”;

– Марианна Сырбу Вырлан, гинеколог, Онкологический институт;

– Петр Кырчумару, хирург, Центр „Medpark”;

– Виталий Порубный, отоларинголог, клиника „TerraMed”;

– Феодосий Бежан, врач УЗИ, клиника „Repromed”;

– Вадим Иванов, хирург офтальмолог, Центр „Mikof”;

– Виктория Челак, детский уролог, Институт матери и ребенка;

– Наталия Гайбу, эндокринолог, Немецкий диагностический центр;

– Николай Наливайко, фтизиопульмонолог, Институт фтизиопульмонологии „Chiril Draganiuc”;

– Валентин Рачила, кардиолог, Институт кардиологии;

– Нина Грибинча, семейный врач, Центр семейных врачей;

– Стелла Мокану, стоматолог, стоматологическая поликлиника Кишинева;

– Виталий Которча, врач УЗИ, Немецкий диагностический центр;

– Галина Скурту, эндокринолог, Центр „Galaxia”.