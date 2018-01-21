Лучшие врачи Молдовы по мнению пациентов - кто они и где работают

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Здоровье
Составлен народный неофициальный рейтинг специалистов-медиков из разных областей.
В последнее время медики в нашей стране подвергаются жесткой, а иногда даже жестокой критике. Несмотря на это, существуют действительно достойные врачи, которым можно доверить свое здоровье. В социальных сетях устроили своеобразный флешмоб и попросили пользователей рассказать о лучших специалистах в области медицины.
Портал Еa.md собрал в единый список тех, кто набрал больше всего положительных отзывов.
– Костантин Мантырнюк, кардиолог, Республиканский диагностиреский центр;
– Вадим Скарлат, гинеколог, Институт матери и ребенка;
– Георгий Чобану, педиатр, клиника „Aspiro Med”;
– Анжела Рошка, семейный врач, поликлиника Nr.1;
– Дорин Болдума, нейрохирург, Больница Скорой помощи;
– Дорин Истрати, стоматолог, стоматология „UnidentArt”;
– Марианна Сырбу Вырлан, гинеколог, Онкологический институт;
– Петр Кырчумару, хирург, Центр „Medpark”;
– Виталий Порубный, отоларинголог, клиника „TerraMed”;
– Феодосий Бежан, врач УЗИ, клиника „Repromed”;
– Вадим Иванов, хирург офтальмолог, Центр „Mikof”;
– Виктория Челак, детский уролог, Институт матери и ребенка;
– Наталия Гайбу, эндокринолог, Немецкий диагностический центр;
– Николай Наливайко, фтизиопульмонолог, Институт фтизиопульмонологии „Chiril Draganiuc”;
– Валентин Рачила, кардиолог, Институт кардиологии;
– Нина Грибинча, семейный врач, Центр семейных врачей;
– Стелла Мокану, стоматолог, стоматологическая поликлиника Кишинева;
– Виталий Которча, врач УЗИ, Немецкий диагностический центр;
– Галина Скурту, эндокринолог, Центр „Galaxia”.
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