Законодательство о предварительном аресте – один из приоритетов нового министра юстиции

Одним из приоритетов нового министра юстиции Александру Тэнасе является внесение изменений в законодательство касательно применения предварительного ареста. Это является наиболее важной проблемой, вызывающей недовольство адвокатов и простых граждан. Заявление было сделано в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Как утверждает Александру Тэнасе, эта проблема искажает фундаментальные принципы справедливого судебного разбирательства. „Думаю, мы представим ряд законодательных изменений, которые должны быстро выправить ситуацию”, - говорит Александру Тэнасе. Министр рассчитывает в течение 6–7 месяцев достичь того процента применения предварительного ареста, который был в 2007–2009 годах.

По словам министра, этот вопрос обсуждался и с членами Высшего совета магистратуры, которые недовольны ситуацией с предварительными арестами. „Очень сложно, если не невозможно, вмешаться в процесс принятия судьёй решений. Это незаконно. Никто, даже ВСМ, не может дать судье указание проявлять внимательность в процессе применения предварительного ареста”, - заявил Александру Тэнасе.

Министр говорит, что для решения этой проблемы на уровне Высшего совета магистратуры будут приняты некоторые решения относительно специализации судей, работающих в муниципии Кишинёв, чтобы прокуроры больше не могли выбирать, к какому судье им обратиться за ордером на предварительный арест. „Чтобы мы были уверены в том, что случайное распределение действительно является случайным, чтобы быть уверенными, что в судах имеются условия, при которых никто не мог бы вмешаться, не оказывал бы давление на судью с целью принятия им того или иного решения”, - сказал министр юстиции.