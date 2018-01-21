Чудовищная катастрофа в истории человечества вынудила монгольских ханов перенести столицу в Молдову

«Великая чума» привела к размещению в Старом Орхее столицы могущественной Золотой Орды.

Для многих жителей Молдовы и туристов, посещавших нашу страну, Старый Орхей не нуждается в особом представлении. «Молдавская Швейцария», как его называют, жемчужина уникального природного ландшафта, в основном известен необыкновенно красивым пейзажем и знаменитым Бутученским скальным монастырем. Но мало кто знает об уникальной исторической судьбе этого места.

Старым Орхеем сейчас называют музейный историко-археологический и природно-ландшафтный комплекс, который находится между селами Требужены и Бутучены в Оргеевском районе Республики Молдова, в 18 км от современного Орхея (Оргеева). Центральное место в нем, на мысу, образованном крутой излучиной реки Реут, которое носит название Пештере (то есть Пещера), занимает городище, то есть место, огороженное фортификационными сооружениями – валами и рвами.

Площадь городища Старый Орхей более 2 кв. км. Мыс Пештере опускается тремя террасами с запада на восток к реке и представляет собой естественную крепость: он труднодоступен из-за высоких (до 120 м) обрывистых речных берегов. Наиболее уязвимо городище было с запада, и здесь оно было защищено несколькими линиями искусственных укреплений

Вид на Старый Орхей

Верящие в бессмертие души

Ныне пустующий мыс Пештере буквально нашпигован следами проживания на нем людей в разные исторические эпохи. При этом он и сам находится в центре скопления многочисленных разновременных археологических памятников – от каменного века до эпохи позднего средневековья.

Среди самых известных – расположенное на противоположном от Пештере левом берегу Реута, на Бутученском мысу, городище гетов – фракийского народа, проживавшего здесь в IV – III веках до нашей эры. Городище гетов было большим и хорошо укреплено линией мощных валов и рвов.

Самый интересный объект здесь – исследованное археологами языческое святилище. Геты были известны среди окрестных народов тем, что верили в бессмертие души. Их духовным наставником был знаменитый Залмоксис – ученик самого Пифагора. По преданию, Залмоксис скрылся в пещере, где не мог не погибнуть от голода и жажды, а затем воскрес. Возможно, именно в одной из бутученской пещер, а здесь их много, и скрывался и обрел бессмертие Залмоксис.

Вид на Бутученский мыс

Жертвы борьбы с иконами

В бутученских пещерах расположены и два скальных монастыря XVII – XVIII веков. В одном из них ныне функционирует православный храм, который пользуется огромной популярностью среди паломников и туристов.

Некоторые ученые предполагают, что скальные помещения были вырублены здесь еще в раннем железном веке и в дохристианскую эпоху использовались как языческие святилища, а возможно даже как места человеческих захоронений по обряду кремации.

Другие исследователи не исключают, что этот, как и другие скальные монастыри на крутых берегах Днестра и Реута, появились в VIII-IX веках нашей эры в связи с так называемым иконоборчеством в Византии, то есть запрещением поклонения иконам. Беглецы из Византии и могли основать здесь святые обители, в которых иконопочитатели пережили смутное время. По крайней мере, византийский император Константин Багрянородный, живший уже в Х веке, был осведомлен о монастырях на территории современной Молдовы.

Предшественники строителей пирамид

Но вернемся к мысу Пештере и городищу Старый Орхей. Видимо, красота здешних мест поражала уже древних людей каменного века. Судя по найденным скоплениям кремневых орудий, здесь находилась стоянка охотников и собирателей эпохи верхнего палеолита.

Следующими жителями мыса Пештере стали спустя много тысяч лет люди так называемой трипольской цивилизации. Эта цивилизация IV-III тысячелетия до нашей эры была не менее яркой, чем древнеегипетская, но по времени она даже ей предшествовала. Трипольцы были уже земледельцами и проживали в глинобитных домах с двускатной крышей и круглыми окнами. Некоторые из домов были двухэтажными. От трипольцев остались в земле множество кремневых и костяных изделий, антропоморфные статуэтки и очень богато украшенная расписная керамика с идеограммами и изображениями змей, животных, растений и геометрических фигур.

«Между кельтами и германцами»

А в конце III – II веках до нашей эры на Пештере вновь поселись люди. Они принадлежали к загадочному народу бастарны. Современные им древнегреческие писатели не знали, каково этническое происхождение бастарнов: некоторые их считали кельтами, другие – германцами.

Это был очень воинственный народ с крупным телосложением. Античные авторы о них писали: «Все до одного наёмники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по морю, ни пасти скот, опытные в одном лишь деле и одном искусстве - сражаться и побеждать врага, рослые, на диво ловкие и проворные».

На Пештере этот народ сохранил жилища, хозяйственные погреба, красивую столовую керамику с лощенной поверхностью и даже погребения людей по обряду кремации.

Через несколько столетий, в III – IV веках нашей эры, на мысу Пештере поселились представители германского народа вестготов – западного ответвления готского союза племен. После падения Западной Римской империи вестготы приняли участие в Великом переселении народов, сыграли важную роль в европейской истории, стали одним из предков современных испанцев и португальцев.

Живущие в землянках и плавящие железо

А еще через два столетия, в VI веке, мыс Пештере обживает народ анты. Анты, как и склавины, считаются самыми ранними из известных славянских народов. Как о них писал их современник, историк Иордан, «вместо городов у них болота и леса. Анты же - сильнейшие из обоих племён».

Анты и склавины неоднократно воевали с Византийской империей, в итоге первые стали союзниками Империи, а вторые прорвали её границы и заселили Балканский полуостров. От антов на Пештере остались жилища в виде землянок с каменными печами, сделанная вручную, то есть не на гончарном круге, и обожженная на костре керамика, наконечники стрел и украшения.

В XI – XII веках на этом месте уже проживало другое население. Ученые не могут бесспорно определить, каково его происхождение, но известно, что оно проживало в землянках и профессионально занималось выплавкой железа из руды: здесь найдены многочисленные металлургические горны.

Столица Золотой Орды город Шехр ал-Джедид

Несмотря на сохранность следов поселений, принадлежащих различным народам и существовавших в разное время, наиболее ярко и масштабно на мысу Пештере представлены остатки древностей двух средневековых городов – золотоордынского (40–60- е гг. XIV века) и молдавского (XV – первая половина XVI веков) времени.

Возникновение крупного золотоордынского города на мысу Пештере связано с подъемом градостроительства в Золотой Орде при монгольских ханах Узбеке и Джанибеке.

Уже долгое время исследователи спорят, предшествовало ли появлению золотоордынского города другое городское поселение местного населения. Не вдаваясь в тонкости дискуссии, отметим: в слоях золотоордынского города на мысу Пештере не было выявлено следов культуры местного населения, его облик был сугубо восточным и абсолютно чуждым местным традициям. То есть город искусственно возник на «пустом месте» и только благодаря деятельности золотоордынских властей.

Название золотоордынского города на мысу Пештере известно по концентрации чеканившихся здесь в огромном количестве медных монет – «Новый город». В тюркском варианте звучало как Янги-шехр, в арабском – Шехр ал-Джедид. «Новый город» стал строиться в начале 40-х годов XIV века, но начало его расцвета связано с постоянным пребыванием в нем в 1363-1365 гг. хана Абдулаха.

По приказу хана сюда были пригнаны ремесленники из других регионов Золотой Орды – из Поволжья, Крыма и Закавказья, и, возможно, даже Средней Азии, которые и стали здесь основным городским населением. Как известно, это монголо-татарское государство было самым большим и могущественным в Евразии, его границы охватывали территорию от Дуная до Средней Азии и Казахстана включительно.

Бегство от «Великой чумы»

Интересны причины, по которым Шехр ал-Джедид стал на время столицей всей Золотой Орды, да и вообще начал строиться. Часто называют политические факторы, но, на наш взгляд, наиболее достоверно выглядит гипотеза известного молдавского историка Н. Д. Руссева. Он считает, что перемещение столицы Золотой Орды с Волги, где она до этого размещалась, на далекую и пустынную западную окраину этого государства связано с бегством хана и его окружения от «Великой чумы» – страшной пандемии середины XIV века.

«Великая чума» была самой чудовищной эпидемической катастрофой в истории человеческой цивилизации. Протекала преимущественно в бубонной форме, прошла по всей Азии, Европе и Северной Африке. Распространилась из пустыни Гоби, охватила сначала Китай и Индию, проникала в Европу вместе с монгольскими войсками и торговыми караванами. От Чёрной смерти в тот период погибло не менее 60 миллионов человек (от трети до половины населения в разных регионах).

Монгольский хан и его окружение понимали, что новая резиденция должна находиться подальше от других городских центров и оживленных дорог и караванных путей, ведь именно по дорогам с зараженными людьми двигалась Черная смерть.

После того, как эпидемия стихла, Абдулах покинул Шехр ал-Джедид, но в городе еще оставался монетный двор: в 1366–1369 годах выпуск джучидских монет продолжался. Здесь пребывал татарский эмир Димитрий.

Скальный монастырь

Скальный монастырь внутри

Центр исламской культуры

В «Новом городе» развернулось строительство из местного известняка многих капитальных зданий: нам известно только из археологических раскопок о трех банях, караван-сарае, мазарах – гробниц для исламских священнослужителей. Одно из самых монументальных сооружений, открытых археологами в центре города по соседству с караван-сараем, – мечеть. Она считается самой крупной мечетью в Золотой Орде в тот период. О ее закладке сообщает найденная неподалеку лапидарная запись на арабском языке.

Вообще на мысу Пештере при раскопках ордынского города найдено настолько много выразительных артефактов, связанных с мусульманской культурой, что известный румынский археолог и востоковед Еуджен Николае считает Старый Орхей самым ярким памятником исламской культуры в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Одним из самых значительных сооружений татарского города является любимое место туристов и визитная карточка Старого Орхея – каменная цитадель (площадью ок. 1 га) с находящимся внутри «дворцом». Она была построена в восточных традициях и в ней находилась резиденция эмира Димитрия.

На многих участках золотоордынского города действовал водопровод, керамические трубы для которого изготовляли в местных гончарных мастерских. Археологическими исследованиями выявлены десятки ремесленных мастерских – ювелирных, гончарных, кузнечных и т.д., производивших различную продукцию.

Это был настоящий восточный город, в котором жилища были снабжены системой отопления – каннами и тандырами. Стены делались из сырцового кирпича, встречались также юрты. Помимо ремесел в Шехр ал-Джедиде была широко развита торговля, о которой свидетельствуют многочисленные находки ордынских монет и ремесленных изделий неместного производства, например, кашинной керамики – селадона, поступавшего из далекого Китая.

Расцвет города продолжался недолго – лишь до конца 60-х гг. XIV века, строительство большинства монументальных сооружений не было завершено, началось угасание городской жизни.

Восточная баня

Расцвет молдавского города Орхей

Часть исследователей полагает, что золотоордынский город Шехр ал-Джедид к концу XIV в. трансформировался в молдавский Орхей. Другие считают, что жизнь возобновилась на развалинах золотоордынского города уже в XV веке. Последнюю точку зрения подтверждают и достаточно позднее упоминание (вторая половина XV в.) Орхея в молдавских средневековых грамотах.

Расцвет Орхея во второй половине XV века связан с деятельностью господаря Штефана Великого для защиты южных и восточных границ Молдавского княжества от нашествий татар. На западной уязвимой оконечности города были построены две линии деревянно-земляных укреплений. В этот же период была восстановлена каменная цитадель, которая стала в 1470-1480 гг. местом резиденции первого пыркалаба Орхея Раду Гангура.

Гангур был одним из самых богатых людей в Молдавском княжестве. По крайней мере, об этом гласит знаменитая орхейская легенда о сокровищах, в частности, золотой карете пыркалаба Гангура, якобы спрятанных в одной из бутученских пещер или лежащих на дне Реута.

В любом случае, со времени Гангура в Орхее бурно развиваются ремесла, например, открыто значительное количество мастерских различного профиля, и торговля. Найдено много серебряных монет Молдавского княжества и соседних Венгрии и Польши. Это говорит о том, что местный городской рынок был включен в международную торговлю.

К концу XV в. численность городского населения составила около 2000 человек. В городе было построено несколько церквей, одна их которых каменная.

Орхей стал Старым

В 1499 году Орхей сильно пострадал от набега крымских татар, в 1510 году город был полностью сожжен во время нового набега – татар хана Бети Гирея. Орхей утратил значение оборонительного пункта, в письменных документах перестают упоминаться орхейские пыркалабы, а с установлением турецкого господства над Молдавским княжеством в 1530-х гг. Орхей вообще перестал упоминаться как город.

В начале 50-х гг. XVI века выше по течению Реута было основано новое поселение с названием Орхей, связанное со строительством озера у Орхейского торга и получившее к 1580 г. городской статус. Первоначальное поселение Орхей начиная с 1574 г. официально в документах указывается как Орхей Старый, а в грамоте 1633 г. названо «Ветхим Орхеем».

Станет ли Старый Орхей туристической Меккой?

В 1967 году городище Старый Орхей на мысу Пештере было объявлено историко-культурным заповедником и был создан музейный комплекс. Здесь были организованы прекрасные археологический и этнографические музеи. Появились пансионаты, гостиницы и рестораны в ставшем модным этностиле. Под открытым небом, используя великолепную природную акустику каньона, дают концерты признанные мастера мирового музыкального искусства.

Старый Орхей еще не раскрыл всех своих тайн. Следующие поколения еще ждут новые волнующие открытия. Если и начнется расцвет туристической индустрии в Молдове, то, конечно же, в первую очередь здесь и Старый Орхей в который раз обретет новую жизнь.

Цитадель

Аркадий Манеску