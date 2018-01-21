Молдавский паспорт: через 10 дней все изменится

С февраля 2018 года в Молдове будут выдавать новые биометрические паспорта. Уже через 10 дней в Молдове будут выпускать биометрические паспорта нового образца.

Как заявил директор Агентства государственных услуг Сергей Рэйляну, дизайн паспортов будет изменен, кроме того в них добавятся новые степени защиты

Спешим успокоить граждан: стоимость нового биометрического паспорта не изменится, и старые паспорта будут действовать параллельно с новыми до окончания их срока. Сейчас стоимость биометрического паспорта составляет 700 леев при получении его за 30 дней, 950 леев — за 15. Желающим получить паспорт за три часа он нужно выложить 2280 леев.

В новых паспортах не будет указана группа крови и не будет графы "национальность". Срок действия паспорта гражданина продлевается с 7 до 10 лет