Около двух тысяч участников собрались на чемпионате Молдовы по современному танцу (ВИДЕО)

Около двух тысяч участников разных возрастов собрались в столичном Университете физического воспитания и спорта. Там проходит Чемпионат Молдовы по современному танцу.

Джаз-модерн и джаз-бродвей Катя Вербицкая начала осваивать семь лет назад.

"Я помню как мама меня привела. Я конечно не хотела, но мама заставила, и потом мне понравилось. Хочу первые места получить", - сказала участница чемпионата Екатерина Вербицкая.

Оценивает участников международное жюри.

"Cовременный танец появился в 20 веке, под влиянием определенной культуры. Хип хоп,- это то, что просиходило с людьми в Америке, в тёмных, так скажем районах. Модерн - это противостояние балету", - сказала член судейской коллегии, Украина Валерия Олейник.

Глава федерации современного и эстрадного танца отметила важность этого чемпионата. Победители отправятся на международные соревнования в Хорватию

"Два дня соревнования. Участвуют около 60 коллективов со всей страны: юг, север Молдавии, Тирасполь, Бендеры", - сообщила глава Федерации современного танца Виктория Басюл.

Участники соревнований оцениваются по трем критериям: музыкальность, техника и костюмы.