Чтобы поклониться чудотворной святыне в монастыре Чуфля в Кишиневе, люди стоят часами в очереди

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В церкви монастыря Святого Теодора Тиронского яблоку негде упасть. Люди подходят, становятся в очередь, и часами ждут, когда окажутся у иконы Божьей Матери Одигидрии, установленной в самом центре, перед алтарем.
Считается, что икона обладает исцеляющей силой, способной излечить тяжелые заболевания.
Притягивает святыня и женщин, которые не могут забеременеть, верят, что икона поможет избавиться от бесплодия.
Верующие просят у святыни избавить их от болезней. Фото: Наталья Синявская
Люди подходят к иконе, просят о чем-то, целуют святыню.
Уже в Кишиневе, несколько дней назад, икона начала мироточить. И верующие, и священнослужители посчитали это добрым знаком.
Чтобы как-то упорядочить людской поток, верующих запускают через боковую дверь. Но все равно, ждать приходится часами. Иногда кажется, что очередь не движется, стоит на месте.
Из-за возникшего ажиотажа было решено оставить святыню в Чуфлинской церкви еще на 10 дней. Икону Божьей Матери Одигидрии привезли в Кишинев из Одесской области 5 января.
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