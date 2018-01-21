Чтобы поклониться чудотворной святыне в монастыре Чуфля в Кишиневе, люди стоят часами в очереди

В церкви монастыря Святого Теодора Тиронского яблоку негде упасть. Люди подходят, становятся в очередь, и часами ждут, когда окажутся у иконы Божьей Матери Одигидрии, установленной в самом центре, перед алтарем.

Считается, что икона обладает исцеляющей силой, способной излечить тяжелые заболевания.

Притягивает святыня и женщин, которые не могут забеременеть, верят, что икона поможет избавиться от бесплодия.

Верующие просят у святыни избавить их от болезней. Фото: Наталья Синявская

Люди подходят к иконе, просят о чем-то, целуют святыню.

Уже в Кишиневе, несколько дней назад, икона начала мироточить. И верующие, и священнослужители посчитали это добрым знаком.

Чтобы как-то упорядочить людской поток, верующих запускают через боковую дверь. Но все равно, ждать приходится часами. Иногда кажется, что очередь не движется, стоит на месте.

Из-за возникшего ажиотажа было решено оставить святыню в Чуфлинской церкви еще на 10 дней. Икону Божьей Матери Одигидрии привезли в Кишинев из Одесской области 5 января.