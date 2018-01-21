Смогут ли защитить национальную безопасность Молдовы чиновники с двойным гражданством?

В разрешении КС иметь двойное гражданство прослеживается влияние извне на политику нашего государства

В декабре прошлого года официальное обращение в адрес правительства озвучил депутат-социалист Владимир Цуркан, сообщает vkurse.md.

По мнению народного избранника, следует запретить государственным служащим обладать двумя или более гражданствами. В первую очередь данная инициатива касалась тех чиновников, которые имеют доступ к государственной тайне. Министерство Юстиции, руководителем которого является Александр Тэнасе, обладатель как минимум румынского и молдавского гражданств, дало отрицательное заключение по данной инициативе.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РМ:

«Министерство Юстиции заявляет, что Республика Молдова с 1999 года является частью Европейской конвенции о гражданстве, которая принята в Страсбурге 6 ноября 1997 года. Согласно пункту 29 документа, любое государства имеет право на оговорки в части определенных положений Конвенции, однако они могут быть озвучены только в моменты подписания, ратификации, принятия и присоединения к Конвенции. Молдова ратифицировала документ решением Парламента 14 октября 1999 года, без формулирования каких-либо оговорок».

Так же Минюст ссылается на решение Конституционного Суда, по меньшей мере пятеро членов которого обладают румынским гражданством. Тогда КС постановил, что законные нормы, которые запрещают двойное гражданство военнослужащим по контракту – неконституциональны. Тот же Минюст в декабре прошлого года озвучил инициативу о возможности обладания двойным гражданством и служащим СИБ-а. Жаркие дискуссии в Парламенте по этой теме разделили мнения даже в правящей коалиции, из-за чего спикер отложил голосование.

ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПМ:

«Не найдете в Румынии, не отыщете в России, не найдете в Израиле и многих других государствах людей с тремя паспортами в кармане, работающих в спецслужбах. Понимаю — люди не виноваты в том, что у них двойное гражданство, потому что закон это позволяет. Но если ты хочешь занять определенную должность, получить такой доступ — ты должен понимать, что не можешь ее занимать с тремя паспортами в кармане».

Тем не менее, Правительство, с легкой руки Министерства Юстиции, которым руководит унионист и обладатель, молдавского и румынского гражданств, дало сегодня отрицательное заключение по инициативе социалиста Владимира Цуркана. Стоит так же отметить, что именно Александр Тэнасе выиграл Европейский суд по правам человека против Республики Молдова, по вопросу возможности обладания двойным гражданством лицам, занимающим государственные должности.

ВИКТОР ПУШКАШУ, ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС:

«Я был докладчиком в Конституционном Суде, когда рассматривалась конституционность закона о гражданстве, тогда я озвучил мнение, что личность, которая занимают особую должность в госорганах, не должны обладать правом на двойное гражданство. Обычные граждане имеют это право, но не такие личности, которые занимают определенные должности и имеют доступ к государственной тайне, коммерческим секретам, и другой подобной информации».

Пушкашу отметил, что практически в половине европейских стран, исходя из соображений национальной безопасности, высокопоставленным чиновникам и сотрудникам государственных служб запрещено двойное гражданство. Несмотря на то, что Молдова ратифицировала Европейскую Конвенцию о гражданстве, эксперт уверяет, что Парламент в данном случае может принять закон, который бы запрещал двойное гражданство чиновникам, с доступом к государственной тайне. С ним согласен и автор инициативы, который напомнил, что ранее ряд госструктур высказались против двойного гражданства для чиновников имеющих доступ к государственной тайне.

ВЛАДИМИР ЦУРКАНУ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ:

«Предыдущее руководство СИБ-а, не знаю нынешнее как выскажется, но они были против. Они дали отрицательное заключение. Точно такое же заключение дал и Национальный Антикоррупционный Центр. Но увы, правительство пытается защищать тех, кто им покорно служит. Тех, кто обладает двойным гражданством, мы очень хорошо знаем их. Как минимум 5 судей из КС обладают двойным гражданством. Именно поэтому они не хотят расшатывать эту ситуацию».

Как бывший председатель Конституционного Суда, так и бывший руководитель МВД Молдовы, а ныне депутат Владимир Цуркан считают, что в подобных решениях прослеживается влияние на политику нашего государства извне. При этом, оба интервьюера отметили, что в данной ситуации необходимо в первую очередь защищать национальные интересы и государственную безопасность, что подразумевает запрет на двойное гражданство лицам имеющим доступ к государственной тайне.

НИКИТА ЗВЕРЕВ