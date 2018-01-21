Паразитом назвали Канду, потребовавшего деньги от России за «оккупацию» Приднестровья

Андриан Канду последовал примеру своих прибалтийских коллег и решил заработать предвыборные очки среди унионистов, потребовав с России денег за «оккупацию» Приднестровья.

В Прибалтике целые группы экспертов высчитывают, сколько России должна выплатить компенсацию за вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. Денег от России они не дождались, но за время таких требований Москва отказалась от транзита через прибалтийские страны и лишились их сотен миллионов долларов прибыли

Андриан Канду, по-видимому, решил последовать их примеру, предложив потребовать с России деньги за, как он выразился, оккупацию Приднестровья, а в дальнейшем и за нахождение Молдовы в составе СССР. По мнению спикера, Россия должна Молдове «миллиарды долларов». Он заявил, что правительство готово обратиться в ООН с советующим требованием.

- Россия разместила свои войска в Приднестровье незаконно, как в Южной Осетии, Абхазии и Восточной Украине. Мы считаем, что около 2 тысяч российских солдат в регионе являются оккупационными силами. Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья, - заявил Канду.

В России Канду сравнили с представителем паразитического политического класса, не думающего о будущем страны.

- В Молдове хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем, - написал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.