Странные кампании по борьбе со снегом Сильвии Рады и Илианы Кашу возмутили жителей Кишинева

Местные власти оказались не в состоянии самостоятельно справиться со снегом и призвали на помощь горожан.

Сильвия Раду объявила «субботник» по очистке столицы от снега. Сегодня, 20 января, на расчистку столичных улиц от снега было выведено тридцать единиц специального транспорта. По словам и.о. генпримара Молдовы, работники муниципального предприятия EXDRUPO весь рабочий день будут заниматься уборкой снега, собранного в кучи на обочинах дорог. В своем сообщении в Facebook Сильвия Раду сообщила, что будет это лично контролировать.

- Утром мы начали уборку снега с тротуаров. Для этого мы привлекли рабочих, которые будут трудиться как в обычный рабочий день. Убираем снег, сложенный на обочинах дорог в Кишиневе, - написала Сильвия Раду.

И.о. генпримара призвала хозяйствующих субъектов убрать и складировать снег на обочинах. Затем они могут позвонить в муниципальное предприятие „EXDRUPO”по номерам 022471320 и 060133367, чтобы к ним прислали спецтранспорт для его вывоза на специально оборудованные площадки.

Тем временем, муниципальный советник Илиан Кашу начал кампанию с названием «Пакет соли для тротуаров в Кишиневе». Он призвал жителей столицы купить в продуктовом магазине по пакету соли и рассыпать их по тротуарам, чтобы сделать их менее опасными.

Пользователи сети отреагировали неоднозначно: «Власти нашли 40 миллионов леев (2 млн евро) на строительство забора вокруг свалки, но не могут найти денег на пару-тройку мини-тракторов для уборки снега», «Во всех цивилизованных странах тротуары перед фирмами, барами, магазинами расчищают их владельцы и сваливают в кучи на обочинах дорог. Затем приезжают машины из мэрии и убирают его. Если так будут делать все, то в городе не будет такой проблемы», «Мне нравится инициатива господина Илиана Кашу. Браво (за исключением того, что я перечисляю налоги примэрии, что кто-то отдыхает в Майами или на Мальдивах, а очисткой от снега тротуаров должны заниматься граждане)».