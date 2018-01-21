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Политика
Граждане потребовали от Майи Санду прекратить давление на суд по делу Илана Шора
21.01.2018

Более 400 сторонников Партии ШОР провели флэш-моб у офиса партии Действие и Солидарность (PAS), скандируя лозунги против Майи Санду и ее партии.

Как сообщает портал ТРИБУНА, граждане выразили свое возмущение действиями Майи Санду, высмеяв ее плакатами и лозунгами.

«Валентина, Бывшая учительница, оставшаяся безработной после закрытия Майей Санду ее школы, пришла высказать свое недовольство, выкрикивая: «Майя закрывала школы, уничтожала будущее!». Марина Таубер, вицередседатель Партии ШОР отметила, что Майя Санду вместе со своей командой не делают ничего для страны, кроме как проведения флэш-мобов и манипулирования общественным мнением посредством телевидения, а также самопиара за счет имени Илана Шора.

Люди выразили свое возмущение и тем, что Майя Санду в свое время вместе с Владом Филатом, осужденным по делу о краже миллиарда, пользовались деньгами, выведенными из Сбербанка (BEM), принадлежавшего Илану Шору, а также летала на авиа-чартерах, за счет Шора, а сегодня оказывает давление на суд, пытаясь скрыть свою причастность. Более 400 человек протестовали около часа перед ее офисом, но  Майя Санду не нашла в себе мужества выйти к гражданам.

Напомним, сегодня партия Действие и Солидарность проводила свой Национальный Политический Совет. Ранее в прессе сообщалось, что Майя Санду, бывшая близкая соратница Филата, пользовалась в свое время материальными благами Илана Шора, в виде бесплатных чартерных перелетов на принадлежавших его авиакомпании самолетах. Сегодня, Майя Санду отрицает эти факты, подтвержденные тем не менее документально», — отмечается в заявлении.

Кристина Пендя 


 
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