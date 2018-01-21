Два года временного исполнения обязанностей премьера Павлом Филипом, или генерал, потерявший свою армию

Сегодня исполняются ровно два года с тех пор, как Павел Филип стал премьер-министром. Я намеренно не воспользовался выражением «два года со дня назначения правительства Филипа», потому что из правительства, назначенного 20 января 2016 года, остался только Павел Филип и три министра: Александр Жиздан, Моника Бабук и Октавиан Армашу. Изменение состава правящей коалиции, реформа центральной публичной власти и масштабные кадровые перестановки в правительстве, спустя два года, сделали Павла Филипа генералом, растерявшим по дороге всю свою армию, и тем, у кого осталось только высокое звание.

На самом деле, за эти два года никто и никогда не строил иллюзий по поводу того, кто настоящий руководитель правительства. Им никогда не был Павел Филип, поэтому никто не был удивлен, что в прессе периодически появлялись данные о том, что на кресло премьера претендует другой человек. Все понимали, что настоящим руководителем страны, в том числе и правительства, был и остается Влад Плахотнюк. Именно он каждый раз объявлял о важных переменах в стране.

При всем при этом, Павел Филип выглядел как простой заложник своей должности, как бледная тень всего того, чем является настоящий глава правительства. Это впечатление не смогли перевесить даже «успехи», которые периодически щедро приписывались Павлу Филипу и его правительству, и заявления руководства ДПМ о том, что Павел Филип эффективный премьер-министр и доведет до конца свой премьерский мандат. На самом деле, все понимали, что даже если есть какие-то успехи, то они, скорее всего, достигнуты благодаря лично Владу Плахотнюку.

Самым странным в течение этих двух лет было то, что премьер-министр Павел Филип даже не пытался защитить успехи и людей, их достигнувших. Министр Стела Григораш провела самую необходимую реформу – пенсионную, которая позволила правительству Филипа продвинуться на пути переговоров с Международным валютным фондом, и…была отправлена в отставку. Вице-премьер Георге Бэлан смог добиться наиважнейших успехов в сфере приднестровского урегулирования, и…также был заменен. Министр экономики Октавиан Калмык совершил почти невозможное – в сложнейшие времена стабилизировал национальную экономику, и … тоже был заменен.

Будто насмехаясь над премьер-министром Филипом, партия власти оставила в составе нового правительства министров, добившихся самых незначительных результатов: Октавиана Армашу, который ввел многочисленные новые налоги, вызвав недовольство населения, и Монику Бабук, за время руководства которой сфера культуры пришла в упадок. Исключением можно считать только министра Жиздана, которому удалось навести порядок в правоохранительной системе, и вернуть полицейским самоуважение и доверие большинства населения. Но, одна ласточка – еще не весна, и один министр еще не эффективное правительство.

В течение этих двух лет премьер-министр Павел Филип производил впечатление, что он постоянно сидит на чемоданах. С первых дней он вел себя как временно исполняющий обязанности, и это отчетливо видно тем, кто следит за политической жизнью страны и фиксирует все события для истории. Если за оставшееся время Павел Филип не изменит своего отношения и поведения, он так и останется для истории как премьер-министр, за которого проголосовал парламент, но который вел себя как временно исполняющий обязанности, или как генерал, растерявший свою армию, и не защитивший путь иллюзорные, но успехи, своих подчиненных.

Думитру Спэтару