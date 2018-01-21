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Происшествия
Безжалостной расправы с автохамом, издевающимся над детьми, потребовали жители Кишинева
21.01.2018

Водитель так припарковал свою машину Škoda, что детям пришлось идти по грязи со снегом. Инцидент произошел в центре Кишинева. Водитель припарковал свой автомобиль Škoda на тротуаре у ступенек, перегородив проход.

Вследствие этого детям пришлось идти по грязи со снегом, обходя машину автохама.

Опубликованный в группе паблике StopHam Moldova снимок вызвал бурные эмоции пользователей. Жители Кишинева предложили несколько способов расправы с автохамами: «Когда уже пешеходы возьмут в руки "гвоздь", для автографа на капоте», «Если органы не займутся этим беспределом, надо владельцам краской из баллончиков замазывать лобовое стекло», «Таким ушлепкам надо резать все четыре колеса, и зелёнку пролить на крышу и капот - фиг отмоет!».


 
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