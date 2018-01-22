Представители Партии ШОР навели порядок во дворе офиса партии "Действие и солидарность"

В воскресенье утром десятки представителей Партии ШОР, вооруженные лопатами и метлами собрались у офиса Партии Действия и Солидарности (PAS), чтобы убрать перед ним снег

Как сообщает kp.md, этот флэшмоб является продолжением субботней акции, когда 400 сторонников Партии ШОР провели митинг у партийного офиса PAS, выразив свой протест в связи с деятельностью данного политического формирования.

Представители Партии ШОР заявили, что были неприятно удивлены снежными сугробами у офиса партии Майи Санду, которые мешают нормальному передвижению пешеходов и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. В течение нескольких часов члены Партии ШОР очищали тротуары от снега и льда.

"Мы находимся сегодня здесь, чтобы навести чистоту во дворе и в мозгах Майи Санду Здание PAS находится на одной из главных улиц Кишинева, по которой передвигается множество детей, студентов, но образовавшийся лед и снежные сугробы мешают передвижению людей, угрожают их жизни и здоровью", - заявил председатель молодежной организации Партии ШОР Станислав Квасный.

20 января сотни протестующих освистали офис PAS и выстроили живой "коридор позора" для членов этой партии, скандировали лозунги, унизительные для Майи Санду.