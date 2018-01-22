22 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Когда вступят в силу новые правила обмена валюты в Молдове
22.01.2018

Остались считанные дни до того, как изменится процедура обмена долларов и евро в валютных кассах Республики Молдова

Парламент Молдовы аккурат под занавес прошлого года принял  закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, кроме всего прочего, предусматривает особую процедуру обмена валюты в банках и обменных пунктах республики. На самом деле никаких сложностей нет.

Просто при продаже или покупки валюты на сумму свыше 5000 леев, нужно будет предъявить удостоверение личности или паспорт. А если сумма обмена превышает 200 тысяч леев, то операторы обязаны зарегистрировать идентификационные данные клиента.

В беседе с обозревателем Sputnik Молдова депутат парламента Сергей Сырбу отметил, что закон еще не вступил в силу. 

"После того, как будет все отредактировано, с учетом последних поправок, документ промульгирует (одобрит) глава государства. А вступит закон в силу после  публикации в "Официальном Мониторе", — пояснил Сырбу.

По данным статистики, только в Кишиневе действует более 400 валютных касс


 
Количество просмотров:
173
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.