Когда вступят в силу новые правила обмена валюты в Молдове

Остались считанные дни до того, как изменится процедура обмена долларов и евро в валютных кассах Республики Молдова

Парламент Молдовы аккурат под занавес прошлого года принял закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, кроме всего прочего, предусматривает особую процедуру обмена валюты в банках и обменных пунктах республики. На самом деле никаких сложностей нет.

Просто при продаже или покупки валюты на сумму свыше 5000 леев, нужно будет предъявить удостоверение личности или паспорт. А если сумма обмена превышает 200 тысяч леев, то операторы обязаны зарегистрировать идентификационные данные клиента.

В беседе с обозревателем Sputnik Молдова депутат парламента Сергей Сырбу отметил, что закон еще не вступил в силу.

"После того, как будет все отредактировано, с учетом последних поправок, документ промульгирует (одобрит) глава государства. А вступит закон в силу после публикации в "Официальном Мониторе", — пояснил Сырбу.

По данным статистики, только в Кишиневе действует более 400 валютных касс