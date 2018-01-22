Как создатель Эйфелевой башни творил в Молдове и Румынии

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Общество
Колумнист Sputnik, "прокатившись с ветерком" в Унгены и Яссы, нашел сразу две архитектурные жемчужины, созданные легендарным создателем Эйфелевой башни
Самую узнаваемую достопримечательность Парижа — знаменитую Эйфелеву башню — посетили более 300 миллионов человек.
Но мало кто знает, что ее создатель — Гюстав Эйфель – набил свою руку мастера и отточил свой знаменитый "метод клепки", работая в том числе в Молдове и Румынии.
Как Эйфель оказался в наших краях
В Молдову Гюстав Эйфель приехал в 1877 году, тогда это был молодой, подающий надежды архитектор, который прибыл строить мосты. Стиль его работы заключался в том, чтобы строить из металла легковесные конструкции.
Так в нашей стране появилась достопримечательность – железнодорожный Мост Эйфеля (или Эйфелев мост) в Унгенах.
Мост Эйфеля в Унгенах
Неподалеку от Унген расположен город Яссы. И там успел поработать Эйфель. В самом центре города находится исторический отель, от которого рукой подать до самых главных достопримечательностей.
Что любопытно, в этом отеле не только царит уникальная атмосфера, но и впечатляет его история. Работники гостиницы очень гордятся тем, что к ее созданию руку приложил великий мастер. А у входа висит табличка, что отель создал Гюстав Эйфель.
Маленькая деталь: телефон в отеле в стиле ретро словно напоминает, что здание историческое.
Из истории строительства моста в Унгенах
Необходимость в сооружении возникла перед самым началом Русско-турецкой войны. Мост, который был построен ранее и который соединял два берега Прута, был разрушен во время наводнения.
И именно для строительства моста в Молдову был приглашен Гюстав Эйфель. Мост построили оперативно – всего за год. Открытие состоялось 21 апреля 1877 года, а уже 24 апреля, через 3 дня, началась Русско-турецкая война.
Кстати, многие годы никто даже и не подозревал о том, что мост в Унгенах был построен Эйфелем.
Не знала ни общественность, ни исследователи, ни историки. В 1998 году обычный унгенский школьник Кристиан Жосану предположил, что мост сконструирован Гюстафом Эйфелем. Были подняты архивы – да, именно так!
В 2012 году этот мост был официально назван "Мост Эйфеля".
Кишинев-Унгены-Яссы-Кишинев
Елена Комолова
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