Apă-Canal Chişinău задумал покончить с неплательщиками

Столичный водоканал намерен предложить потребителям воды заключать договоры о снабжении питьевой водой напрямую. Поводом для инициативы стало то, что 27% получателей услуг указывают в фактурах нулевое потребление воды.

"Придет сотрудник Apă-Canal Chişinău с образцом заявления и попросит приложить необходимые документы. Мы получим информацию от управляющего домом и муниципального предприятия Infocom, затем войдём в каждую квартиру, чтобы проверить, как соблюдаются технические условия расположения счетчиков воды", - сказала директор Apă-Canal Chișinău Вероника Херца.

Самых проблемных многоэтажек в столице 12. С них и начнут реализацию проекта.

"Преимущество для жильцов состоит в том, что они будут получать счета напрямую от Apă-Canal Chişinău. И надеемся, что в течение одного, максимум двух месяцев число злостных неплательщиков снизиться", - добавила директор Apă-Canal Chișinău Вероника Херца.

Кишиневцы встретили инициативу столичного водоканала с одобрением.

"Думаю, это правильно. Каждый должен отвечать за то, что использовал. Взял у государства, соседей, неважно у кого, должен вернуть".

"Это хорошая идея - чтобы у каждого был контракт с Apă-Canal Chişinău. Каждый оплачивает свое потребление".

Водоканал намерен предложить прямые контракты более чем 700 владельцам квартир в многоэтажках на Хынчештском шоссе, улицах Куза Водэ, Григория Виеру, Друмул Виилор, Георге Асаки, Иона Нистора, Армянской, Грэдинилор и Вадул-луй-Водской.