Человек недели - Президент Республики Молдова Игорь Додон

Для президента Республики Молдова Игоря Додона минувшая неделя была насыщенной важными событиями, а глава государства явно лидировал среди политиков в части активности.

Таким образом, для президента страны неделя началась церемонии возложения цветов к бюсту Михая Эминеску в связи с 168-летим со дня рождения поэта.

Во вторник Игорь Додон провел встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах. В ходе диалога стороны обсудили текущую ситуацию в автономии и в стране в целом. Были затронуты вопросы, касающиеся важных инвестиционных проектов, которые были запущены в регионе, а также реализации планов на нынешний год. Игорь Додон выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать успешному развитию региона. Также во вторник глава государства встретился с главой Делегации ЕС в Республике Молдова Петером Михалко.

Далее Игорь Додон провел рабочее заседание по программе мероприятий в рамках Года Господаря Молдовы – Штефана чел Маре ши Сфынт.

Потом глава государства встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.

Также на этой неделе состоялась встреча президента страны Игоря Додона с ректором Государственного университета физического воспитания и спорта, председателем университетского спорта Молдовы Вячеславом Манолаки. В ходе состоявшегося диалога было принято решение о проведении в течение этого года, на территории всей страны и под патронатом президента Республики Молдова, целого ряда спортивных соревнований, а также семинаров, научных конференций и других мероприятий, посвященных спорту.

Еще на этой неделе Игорь Додон встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Азербайджан в Республике Молдова Гудси Дурсун оглу Османовым. Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам внутренней и внешней политики, нынешней ситуации в Молдове, а также двусторонних молдо-азербайджанских отношений.

В конце недели глава государства принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Христова, а потом присоединился к крещенским купаниям.

ТРИБУНА уточняет:

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года, в селе Садова, Кэлэрашского района. Он окончил Экономический факультет в Государственном аграрном университете Молдовы (1997), затем факультет менеджмента в Академии экономических знаний Молдовы (1998). Позже он закончил факультет экономического права Международного института менеджмента. Получил степень доктора экономических наук в Академии экономических знаний Молдовы, кафедра Банки и фондовые рынки.

После окончания учебных заведений, с 1997 по 2001 год, Игорь Додон работал на Фондовой бирже Молдовы. В период с ноября 2001 года по май 2005 года занимал должность президента и члена Совета директоров Национального депозитария ценных бумаг Молдовы. В сентябре 2002 г. — май 2005 г. работал президентом Универсальной товарной биржи Молдовы. В мае 2005 года, Игорь Додон был назначен заместителем министра экономики и торговли Молдовы.

В сентябре 2006 года он был назначен министром экономики и торговли. С марта 2008 года является первым вице-премьером в Правительстве РМ. С 2009 года — членом Парламента. С 2011 года является лидером ПСРМ. 13 ноября 2016 года был избран президентом страны, с более чем 52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.