Андриан Канду, о выборах 2018 - Между Востоком и Западом будет вестись борьба

На предстоящих в Молдове парламентских выборах будет вестись геополитическая борьба между Востоком и Западом. Такое заявление сделал спикер Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Латвияс Авизе.

При этом он прокомментировал взаимоотношения между Кишиневом и Москвой.

Андриан Канду ожидает, что граждане Молдовы выберут проевропейские политические силы.

"На предстоящих парламентских выборах депутатов смогут выбирать, в том числе по одномандатным округам, что снизит влияние пророссийских сил", отметил Канду.

При этом спикер раскритиковал искажение информации в российских СМИ, в частности, о деятельности молдавского правительства.

"Недавно НАТО открыло в Кишиневе бюро сотрудничества. Это означает диалог Молдовы с НАТО о гражданских миссиях. Однако российские телеканалы открытие этого бюро преподнесли в ярко выраженном стиле фейковой новости, мол, Молдова станет членом НАТО", сказал Канду.

По его словам, в Молдове усилилась деятельность пророссийских негосударственных организаций, также наблюдается рост разведывательной деятельности.

Андриан Канжу назвал "лишенными содержания" заявления президента Игоря Додона о том, что Молдова должна сближаться с Евразийским Союзом.

"Заявление Додона не имеет содержания и юридических последствий. Мы выдворили российских дипломатов, которые действовали в нашей стране не как дипломаты. Вице-премьера России Дмитрия Рогозина мы включили в список нежелательных в государстве персон. России в этих случаях не помогло, что у нас пророссийский президент", сказал Канду.

Кроме того, спикер отметил, что подразделения российской армии, незаконно находящиеся в Приднестровье, создают риски для безопасности из-за своего незаконного статуса.